In questo articolo vi presentiamo le anticipazioni della quinta puntata del 24 luglio di Temptation Island 2024. Cosa succederà nel prossimo appuntamento?

Anticipazioni quinta puntata Temptation Island 2024

Se la quarta puntata di Temptation Island è stata ad altissima tensione, cosa ci aspetterà nel prossimo appuntamento? Il cerchio si restringe e le coppie devono prendere una decisione definitiva sul loro futuro: uscire insieme dal programma o separati e dirsi addio per sempre.

Come rivelato dalle anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island, in programma il 24 luglio, per le coppie è il momento di tirare le somme. Dopo l’uscita dai giochi di Ludovica e Christian e il faccia a faccia acceso tra Raul e Martina. Cosa succederà ancora?

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation

Ora che abbiamo scoperto le anticipazioni, concentriamoci sui partecipanti. Li ricordate tutti? Quali sono le coppie di questa edizione di Temptation Island 2024? I protagonisti del reality delle tentazioni sono i seguenti:

Anche le coppie di questa edizione saranno messe alle prove nei rispettivi villaggi da tentatori e tentatrici. A narrare le vicende dei protagonisti è Filippo Bisciglia, che accompagnerà i protagonisti fino al termine del loro percorso.

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

Temptation Island quando va in onda? La trasmissione condotta da Filippo Bisciglia per le ultime due puntate viene trasmessa mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.

Mentre invece se volete sapere quante puntate sono in totale durante questa edizione, il numero è di sei appuntamenti.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Se vi state domandando dove vedere Temptation Island 2024 in TV e streaming, siete nel posto giusto. La trasmissione potete vederla sul piccolo schermo in onda su Canale 5.

C’è anche la possibilità di guardare il reality show su Mediaset Infinity o Witty TV (sito o app). In queste due piattaforme ricordate peraltro che è possibile rivedere le puntate in streaming in qualsiasi momento. Per poter utilizzare entrambe è necessario accedere e/o registrarsi gratuitamente.