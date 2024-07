Ieri sera nel corso della quarta puntata di Temptation Island abbiamo assistito a un acceso falò di confronto anticipato tra Alessia e Lino. In queste ore però è arrivata una segnalazione sulla coppia che sta già facendo discutere.

Alessia e Lino insieme dopo Temptation Island?

Protagonisti assoluti della quarta puntata di Temptation Island sono stati Alessia e Lino. Proprio la giovane donna partenopea, dopo aver visto nuovi video del suo fidanzato, sempre più vicino alla single Maika, ha deciso di chiedere un altro falò di confronto, avendo capito di voler mettere un punto alla sua relazione. Ciò nonostante Lino ha scelto ancora di rifiutare il faccia a faccia con la sua fidanzata, che così ha minacciato di lasciare il programma.

Quando così Filippo Bisciglia è tornato per la seconda volta nel villaggio dei fidanzati, il ragazzo ha affermato di non avere ancora le risposte necessarie e di voler proseguire il suo percorso. Alessia però, stufa, con l’aiuto del conduttore ha registrato un video per il suo compagno che a quel punto è stato costretto ad accettare il falò. Ben presto i toni durante l’incontro si sono accesi e tra accuse reciproche e duri commenti la coppia ha deciso di separarsi. Ma non è finita qui. Lino infatti dopo il faccia a faccia con Alessia ha rivisto Maika e sembrerebbe che i due abbiano deciso di uscire insieme.

Come ci svelano le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island però pare che il viaggio nei sentimenti della coppia non sia ancora terminato. Lino infatti ha richiesto un nuovo falò di confronto, durante il quale potrebbe accadere di tutto. In attesa di saperne di più, nelle ultime ore noi di Novella2000 abbiamo ricevuto una segnalazione che ha attirato la nostra attenzione. Stando a quanto c’è stato riferito, Alessia e Lino sarebbero stati avvistati insieme dopo il secondo falò, che vedremo su Canale 5 mercoledì 24 luglio.

I due dunque potrebbero aver deciso di darsi una seconda chance e di lasciarsi alle spalle quanto accaduto in Sardegna. Vi invitiamo tuttavia a prendere il gossip con le pinze. Solo nei prossimi giorni infatti sapremo cosa sarà accaduto in realtà e come sarà terminato il percorso di Alessia e Lino.