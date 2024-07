“Ho il cervello sul ca**o, ho lasciate ragazze fig** per te”, Luca a Temptation Island è un fiume in piena contro la sua fidanzata Gaia e le spara grosse! Poi però fa una particolare “promessa”….

Luca contro Gaia a Temptation Island

La vicinanza di Gaia al single Jakub a Temptation Island ha mandato su tutte le furie Luca. Specie quando dalla bocca della fidanzata è uscita la frase, rivolta al tentatore: “Usciresti con me?”. Ciò è bastato a far perdere le staffe al ragazzo, che si è molto arrabbiato.

Così come in un altro sfogo della puntata precedente di Temptation Island, quando ha dichiarato letteralmente (lo censuriamo): “Ho il cervello sul c***o”, per spiegare come per lui tradire sia un ‘bisogno fisiologico’, anche stavolta Luca ci ha messo del suo. Il protagonista del reality show, infatti, si è lasciato andare a frasi piuttosto dure verso Gaia, poiché deluso dal suo comportamento:

«Che sfigata! Ti faccio fare una figura di m***a. Ho lasciato mille ragazze fighe per te e tu fai così», ha esordito così Luca dopo aver visto delle immagini della fidanzata Gaia con il tentatore. Entrambe le dichiarazioni riportate hanno fatto molto discutere gli utenti, che si sono espressi non positivamente verso le affermazioni di Luca a Temptation Island.

Luca: “Ti faccio fare una figura di merda, sta sfigata, ho lasciato mille fighe per te”



Sempre Gaia ha ammesso a Jakub quali sarebbero i suoi piani per il futuro e tra questi, dato che ha 24 anni, l’idea di avere un figlio tra 4 anni: “Entro i 30 voglio essere sposata con due lauree e un’attività avviata, ma io non posso creare una famiglia sulle basi di questa situazione (con Luca, ndr.).Sto bene con te, parlo molto bene con te, mi piace come ragioni”. Queste parole hanno mandato su tutte le furie Luca, che ha così maturato l’idea di abbandonare Temptation Island.

Per il ragazzo la notte è stata tutto fuorché serena, dato che per tutto il tempo ha continuato a pensare alle parole di Gaia. Così la mattina successiva ha espresso la sua decisione: andare via e chiedere un falò di confronto anticipato, con una promessa: “Se domani inizio una relazione, non tradisco più”. Come reagirà Gaia nella prossima puntata?