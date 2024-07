Tra Gaia e Jakub cosa è successo dopo Temptation Island? Si sono rivisti? Abbiamo raccolto qualche indizio che potrebbe svelarci com’è andata tra i due.

Temptation Island, cosa è successo tra Gaia e Jakub

Durante la puntata di ieri di Temptation Island c’era grande attesa per il falò di confronto tra Lino e Alessia, ma anche per scoprire cosa sarebbe successo tra Gaia e Luca.

La coppia era entrata nel programma con non poche perplessità. A scrivere era stata lei che aveva raccontato di essere stata tradita diverse volte dal suo fidanzato. Dunque Temptation Island sarebbe stato un banco di prova importante.

Mentre lui ha parlato di “bisogno fisiologico” per giustificare l’adulterio, Gaia si è molto arrabbiata e delusa si è poi avvicinata al single Jakub. Con lui ha mostrato grande affinità e lei ha persino ipotizzato di uscire insieme. Una serie di dichiarazioni hanno portato poi Luca a chiedere il falò di confronto e a sorpresa, nonostante tante riserve, sono usciti insieme da Temptation Island. Ma ora? Ci sono delle novità? Alle 10:00 sarà caricato il video “un mese dopo” per scoprire come sarà finita per la coppia. Nel mentre però tramite i social scopriamo che Gaia e Jakub non si seguono su Instagram.

I seguiti di Gaia di Temptation Island

Questo potrebbe essere indicativo per spiegarci che magari tra i due non c’è stato un seguito. Magari Gaia può aver perdonato Luca dopo Temptation Island e sono tornati insieme. Oppure avrà proseguito il suo percorso da single? Chissà! C’è da precisare però che potrebbe trattarsi anche di una mossa voluta per non destare sospetti e non fare spoiler sul finale e magari dopo il programma Gaia avrà modo di riavvicinarsi a Jakub. Chissà.

Si tratta al momento solo di ipotesi, anche se il finale di ieri potrebbe averci dato già la risposta, data la scelta (seppur con tante riserve) di Gaia di concedere un’ultima chance a Luca. Vedremo quali saranno gli sviluppi per la coppia di Temptation Island e se Jakub è ancora nella vita della ragazza.