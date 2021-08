Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Temptation Island possa chiudere. Il reality potrebbe non andare più in onda.

Addio a Temptation Island?

Sono anni che Temptation Island è uno dei programmi più amati e seguiti di sempre. Ogni edizione del reality infatti ottiene sempre un successo incredibile, e il programma si conferma sempre essere uno dei più visti e commentati sui social. Tuttavia poco fa TvBlog ha lanciato un’indiscrezione che sta già facendo discutere. Stando a quanto riporta il noto portale infatti pare infatti che Temptation possa chiudere definitivamente e che quella andata in onda poche settimane fa sia stata l’ultima edizione. Stando a quanto si legge sembrerebbe che la Fascino e la società Banijay non abbiano trovato un accordo per il prossimo anno. Questo quanto si legge in merito:

“Quella conclusa a luglio scorso dovrebbe essere l’ultima edizione di Temptation Island targata Fascino. Infatti, non ci sarebbe l’accordo tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi (l’altra metà è nelle mani di Rti-Mediaset) e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format”.

Come se non bastasse TvBlog parla anche del progetto che potrebbe andare a sostituire Temptation Island il prossimo anno. Si tratterebbe, sempre stando a quanto riportato, di un vecchio format mai realizzato, dal titolo Ultima Fermata. Questo quanto svela il portale:

“Secondo quanto risulta a TvBlog, la nuova misteriosa produzione di Fascino potrebbe essere proprio il titolo che andrebbe a sostituire Temptation Island nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. I dettagli della nuova trasmissione per il momento restano top secret, ma circola l’indiscrezione secondo cui avrebbe come protagonisti delle coppie e potrebbe riprendere un vecchio progetto, mai andato in porto. Ci riferiamo a Ultima fermata, che alcuni fa sembrava destinato alla conduzione di Stefano De Martino”.

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni, e nulla lascia immaginare che davvero Temptation Island possa chiudere. Il programma infatti è ancora oggi amatissimo e seguitissimo, e di certo lascerebbe un vuoto incolmabile nel palinsesto di Canale 5. Noi di Novella2000.it nel mentre ci rendiamo disponibili per pubblicare qualsiasi rettifica o chiarimento e vi aggiorneremo non appena si saprà di più.

