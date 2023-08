NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Il cambiamento di Ale dopo Temptation Island

Il percorso di Ale e Federico a Temptation Island è stato senza dubbio uno dei più discussi della nuova edizione del reality show. Fin dal primo momento infatti Viviani ha fatto intendere di non essere più innamorato della sua fidanzata, e dopo aver rifiutato il falò anticipato chiesto dalla Ligotti, quest’ultima ha chiesto alla produzione che al suo compagno non venissero mostrati più suoi video. Quando i due hanno avuto modo di incontrarsi, proprio Ale ha deciso di mettere un punto definitivo alla relazione e così la coppia ha preso strade diverse. Anche un mese dopo la fine delle registrazioni, la coppia ha annunciato di aver confermato le decisioni prese al falò e a quel punto la Ligotti ha dichiarato:

“Sto bene, sto pensando di più a me stessa. Non ci siamo più visti, ci siamo lasciati definitivamente. L’ho sentito a telefono. Sono andata a casa sua riprendermi le mie cose, lui ovviamente non si è fatto trovare. Un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione per me era d’obbligo, per lui evidentemente no. Se n’è fregato ancora una volta. Ringrazio ogni giorno di essere venuta qui, perché ho scoperto cose che prima non sapevo”.

Nel mentre in queste ore Ale è tornata sui social e dopo la fine di Temptation Island si è già mostrata col single Lollo, col quale aveva instaurato un bel feeling. Alcuni utenti nel mentre hanno notato come la Ligotti abbia anche subito un cambiamento estetico. Ale infatti è apparsa su Instagram in splendida forma, segno che in queste settimane ha ripreso in mano la sua vita.

A oggi tuttavia Alessia pare essere ancora single, nonostante sembrerebbe la conoscenza con Lollo stia proseguendo. Ma cosa accadrà dunque tra i due nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.