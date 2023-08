Temptation Island, come ha reagito la redazione alla porta rotta da Daniele con un pugno

NEWS

Debora Parigi | 8 Agosto 2023

Temptation Island

Dopo aver visto tanti video della fidanzata, a Temptation Island Daniele ha rotto una porta con un pugno. Ecco come ha reagito la redazione

Daniele ha raccontato cosa gli ha detto la redazione di Temptation Island dopo il pugno alla porta

Nell’ultima puntata della decima edizione di Temptation Island abbiamo visto com’è finita la relazione tra Daniele e Vittoria. Buona parte della puntata è stata infatti dedicata a loro, rimasti ultimi insieme ad Ale e Federico. E ricordiamo che Daniele ha visto tantissimi, forse troppi, video della fidanzata con uno dei tentatori, fino anche a un bacio dato nella casetta dei single, quindi solo sentito.

La reazione di Daniele è stata molto forte. Ha cercato di mantenere la calma il più possibile, ma è con gli ultimi video che ha sbottato definitivamente fino a chiedere il falò di confronto. Prima ha lanciato fuori dal pinnettu uno degli sgabelli e poi è rietrato in casa facendo un gesto violento e forte. Si è infatti chiuso in bagno e ha tirato un pugno alla porta tanto da romperla lasciandoci un buco.

Ma soprattutto con quel gesto si è fatto male, si è ferito il dorso della mano ed è stato costretto a fasciarla. Ricordiamo il falò con la fidanzata fatto con la mano fasciata. Ma molti si chiedono cosa accade in questi casi all’interno di Temptation Island. Cioè quando i partecipanti rompono oggetti all’interno del villaggio, devono ad esempio ripagarli? Nel caso di Daniele vi possiamo dire che non ha dovuto ripagare nulla.

Attraverso il box domande che lui ha aperto sul suo profilo Instagram, un follower gli ha proprio chiesto se avesse chiesto scusa alla redazione per la porta rotta. E così lui ha spiegato quello che è successo e come hanno reagito quelli della produzione del programma. “Dopo aver reagito in quel modo, ho chiesto scusa più volte a tutta la produzione”, ha raccontato. “Ma mi hanno risposto che loro avrebbero fatto di peggio”.

Insomma la redazione con tutta probabilità mette in contro, prima di ogni edizione del docu-reality, che c’è il rischio di scatti di ira per i video che vedranno i protagonisti. E quindi una conseguente rottura di qualche oggetto.