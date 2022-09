1 Floriana e Federico si sono lasciati

Un’altra coppia che ha preso parte a Temptation Island si è lasciata. Parliamo di due protagonisti dell’ultima edizione, ovvero Floriana Angelica e Federico Rasa. Al falò di confronti decisero di interrompere la loro relazione. Poi, pian piano, le cose cambiarono e Federico riuscì a riconquistare Federica. Lei spiegò anche i motivi per cui decise di concedergli una chance.

Da quel momento in poi si sono un po’ perse le tracce. Fino a qualche ora fa quando Floriana Angelica di Temptation Island ha fatto sapere della rottura con Federico Rasa. Da giorni l’ex volto del reality ha dichiarato di ricevere numerosi messaggi da parte dei fan, che chiedevano come andassero le cose tra loro. Per tale ragione ha deciso di dare una risposta, visto che in tanti li hanno seguiti con affetto durante la loro partecipazione al programma di Canale 5.

Poco dopo Floriana di Temptation Island ha rivelato come stanno le cose oggi, specificando però che non sarebbe più ritornata sulla questione: “Mi dispiace dovervi dire che io e Federico non stiamo più insieme già da un po’. I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme. Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di relazione, soprattutto convivendo, possono avere dei problemi, dei periodi di crisi, ma per superare questi periodi c’è bisogno di tanta buona volontà da entrambe le parti, un rapporto può andare avanti solo se a mantenerlo unito si è in due.

Non ho nessun rimpianto, ho condiviso quattro anni della mia vita insieme a lui, nel bene e nel male, sono quattro anni vissuti al 100% insieme ad una persona che ho amato davvero tanto che mi ha amata davvero tanto. Ci ho provato con tutta m stessa a salvare questa storia, non sono una persona che si arrende facilmente, sono una persona che combatte sempre, soprattutto per amore e soprattutto se in quell’amore ci crede davvero”, ha detto l’ex protagonista di Temptation Island.

La storia Instagram di Floriana Angelica di Temptation Island – Parte 1

