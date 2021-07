1 Ecco perché Floriana ha perdonato Federico

Tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island c’è stata quella formata da Floriana Angelica e Federico Rasa. Come sappiamo i due hanno affrontato non pochi problemi all’interno dei villaggi. Lui in particolare si è legato alla single Vincenza ed era sembrato che ci fosse un legame speciale tra loro. Quando però si sono avvicinati sempre di più, la Angelica ha richiesto il falò di confronto anticipato, che tuttavia Rasa non ha accettato. In seguito, dopo aver visto nuove immagini del suo compagno, Floriana ha richiesto un nuovo incontro e a quel punto Federico non ha potuto fare altro che accettare. Nel corso del falò lei, ferita e delusa, ha deciso di mettere un punto alla relazione, lasciando il reality da sola. Rasa però, avendo capito di amare ancora la sua compagna ha richiesto un ennesimo incontro, durante il quale ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore alla sua fidanzata.

Floriana ha così deciso di dare un’altra chance a Federico e i due hanno così lasciato Temptation Island insieme. Anche un mese dopo la fine delle registrazioni, la coppia ha confermato la scelta presa, tuttavia la Angelica è stata duramente criticata sul web. In molti infatti l’hanno attaccata per essere tornata con Rasa, e adesso Floriana, con un lungo post sui social, ha deciso di replicare per la prima volta. Nel suo post ha così spiegato perché ha perdonato Federico, e in merito ha affermato:

“Penso che nella vita una seconda possibilità non si nega a nessuno. Sono felice della scelta che ho preso. Nella vita non ho mai ragionato con la testa degli altri ma ogni decisione l’ho sempre presa da sola. Molti di voi stanno giudicando questa mia scelta e lo accetto. Ognuno di noi ha il suo pensiero ed è libero di esprimerlo, ma io ad oggi mi sento felice e sono contenta della scelta che ho preso. Se tornassi indietro rifarei tutto da capo. Non mi pento di nulla, né del mio percorso dentro il villaggio né tanto meno della scelta che ho preso di tornare a casa insieme a Federico. Penso che quando una persona ama è disposta anche a perdonare certe cose. Io ho visto verità nei suoi occhi, conosco molto bene il mio ragazzo e so quando sta mentendo e quando invece sta dicendo la verità”.

Ma come vanno oggi le cose tra Floriana e Federico dopo Temptation Island? Scopriamo cosa svela lei in merito.