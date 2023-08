NEWS

Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

Temptation Island

La segnalazione su una coppia di Temptation Island

Nonostante Temptation Island sia terminato da ormai un mese si continua a parlare degli ex protagonisti. Alcune coppie si sono lasciate, altre sono uscite insieme e in alcuni casi se ne sono formate di nuove. In queste ore si è diffusa una segnalazione in merito a qualcuno di loro che sta facendo solo finta di frequentarsi così da aumentare la propria visibilità.

A riportare la notizia, anche se in seguito è stata cancellata, è stata Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram. Qui viene affermato, da quella che dice di essere una parente da parte di cugini di secondo grado di un ex concorrente, che la storia con la compagna sarebbe montata da entrambi:

“Non c’è niente tra loro. Pensa che lei si sente con altri tranquillamente, tra cui Eugenio. Mio cugino (per capirci) lo sa ed è d’accordo. Gli conviene tirare avanti così perché aumentando i follower come sai aumenta il lavoro sui social per lei.

E a lui fa comodo farsi conoscere. Ha un’azienda. La popolarità piace a molti. Vedrai che presto annunceranno la fine di una relazione mai iniziata”.

Di chi starà parlando? In molti sul web hanno cominciato a ipotizzare che si possa trattare della coppia formata da Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Questo perché è stato fatto il nome di Eugenio e in tanti hanno pensato si riferisse a Colombo, ovvero l’ex di Greta Rossetti. Quale sarà la verità?

Al momento non abbiamo altre informazioni e tutto questo va preso con le pinze in quanto indiscrezioni su Temptation Island. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori sviluppi. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.