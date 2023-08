NEWS

Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

Sanremo 2024

Altri presunti ospiti di Sanremo 2024

Al momento non sappiamo ancora chi saranno i concorrenti Big che faranno parte del Festival di Sanremo 2024. In questi ultimi anni hanno tentato molte volte inviando i loro brani i Jalisse. Di recente li abbiamo visti a L’Isola dei Famosi, ma il loro sogno sarebbe quello di salire di nuovo sul palco dell’Ariston. Tuttavia non è ancora accaduto e di recente hanno commentato questa situazione:

“Non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus e mi fa piacere chiarirlo una volta per tutte. Non gli abbiamo attribuito colpe. Anzi, gli abbiamo augurato buon lavoro. La presentazione di un brano a Sanremo è il coronamento di un sogno, noi siamo partiti così, è stato il nostro esordio.

Ma Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci proveremo quest’anno a partecipare a Sanremo, non è detto che ci riusciamo. Ma siamo tranquilli”.

Tra gli altri candidati, poi, possiamo menzionare anche Povia il quale ha affermato di stare lavorando su un nuovo progetto: “Lo sogno e ci provo da anni. Ho un progetto importante dedicato alle mie due bimbe adolescenti Emma e Amelia ma è solo un sogno“. Chi saranno i Big lo scopriremo solo a dicembre 2023 nella finale di Sanremo Giovani.

Nel frattempo, però, si parla anche di ospiti e super ospiti. Ieri è stato rivelato che a Sanremo 2024 potremmo vedere di nuovo Renato Zero, il quale ha partecipato per la prima volta nel 1991 e la cui ultima apparizione sul palco dell’Ariston risale al 2016. Oggi, invece, sempre grazie al profilo Twitter La TV possiamo anticipare che in lizza ci sarebbero anche Francesco De Gregori e Antonella Venditi, due cantautori e colossi della musica italiana.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederli al Festival? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come al solito, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.