Una delle coppie più discusse di Temptation Island è senza dubbio quella formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. I due, insieme da ben 17 anni, hanno partecipato al reality lo scorso anno, e fin da subito sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Proprio Alberto infatti si era avvicinato alla single Nunzia, con la quale era scoppiata la passione. Speranza dal suo canto, dopo aver assistito al tradimento del suo fidanzato, aveva deciso di interrompere la relazione. In seguito la Capasso aveva scoperto ulteriori retroscena su Maritato, che dopo la fine del reality aveva cercato di riconquistarla mentre però continuava a sentire e vedere l’ex tentatrice. A quel punto era sembrato che Speranza fosse convinta più che mai della sua decisione, fino a quando alcuni mesi è accaduto l’impensabile.

Alberto, avendo capito di amare ancora la sua donna, ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla Capasso, che tornata sui suoi passi aveva accettato con gioia. Sembrava essere tornato il sereno dunque per l’ex coppia di Temptation Island, tuttavia la pace non è durata a lungo. Già lo scorso marzo Maritato aveva fatto intendere di essere in crisi con Speranza, essendoci ancora numerosi problemi tra di loro. Come se non bastasse poche ore fa, rispondendo alle domande dei fan sui social, Alberto ha confermato di essere ancora in crisi con la sua fidanzata. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito… c’é di mezzo un matrimonio dopo 17 anni di fidanzamento, le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante. Siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere. Se io e Speranza ci siamo lasciati? Attualmente ti dico periodo no… è difficile pure raccontare la nostra situazione attuale”.

Cosa accadrà dunque? Alberto e Speranza riusciranno a superare la crisi?