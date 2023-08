Temptation Island, Daniele rivela se ha più rivisto l’ex fidanzata Vittoria dopo la fine del programma

NEWS

Debora Parigi | 7 Agosto 2023

Temptation Island

Daniele e Vittoria di Temptation Island si sono rivisti dopo la fine del reality?

Tra le coppie della decima edizione di Temptation Island che si sono lasciate c’è quella formata da Daniele De Bosis e Vittoria Egidi. I due hanno avuto un falò di confronto molto forte dove lui si è detto deluso di quanto visto. Mentre lei ha ammesso le sue colpe e detto che sono venuti fuori altri problemi tra loro di cui non si erano resi conto. Un mese dopo hanno confermato la scelta di uscire separati, anche se lei si è detta sempre innamorata di lui.

Ma in tutto questo tempo, dopo che il programma condotto da Filippo Bisciglia è finito, Daniele e Vittoria si sono rivisti? Lo ha svelato lui rispondendo alle domande dei fan su Instagram. A tal proposito, ha dichiarato: “Ho rivisto e supportato Vittoria fino al mese dopo poi non ci siamo più visti o sentiti. Spero vivamente che sia contenta della sua nuova vita, non sono mai stato arrabbiato per ciò che è successo forse solo un po’ deluso.Quando sono uscito ero deluso, disperso e triste. Avrei messo la mano sul fuoco senza pensarci due volte prima del programma perché ero sicuro che non andasse in questo modo”.

Gli è stato anche chiesto se pensasse di rivederla un giorno e lui ha risposto con un secco “no”. Inoltre il protagonista di questa edizione di Temptation Island ha anche avuto modo di parlare della sua ex fidanzata, nonché madre di suo figlio. Daniele, infatti, ha avuto un bambino da una precedente relazione e lui stesso aveva accennato qualcosa mentre era all’interno del programma. A quanto pare anche lei gli ha scritto nel box domande, una battuta sul fatto di sbrigarsi ad andare da lei perché il cibo si stava rovinando.

E così Daniele ha parlato della ragazza, Claudia, con la quale è molto legato nonostante la fine della relazione. “La mamma di mio figlio, la persona con cui ho condiviso 10 anni della mia vita a cui voglio un bene infinito”, ha detto. “Siamo rimasti in buonissimi rapporti enon vi nego che spesso ci vediamo anche con il compagno che non è da meno”.