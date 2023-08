NEWS

Andrea Sanna | 23 Agosto 2023

Temptation Island

Daniele Schiavon svela la verità dopo Temptation

Temptation Island ci sta offrendo diversi spunti di notizie… e tanto gossip! Daniele Schiavon, ex di Uomini e Donne tornato alle luci della ribalta come tentatore in questa edizione, nelle scorse ore ha attirato l’attenzione per aver risposto ad alcune curiosità sul suo profilo Instagram.

Al single di Temptation Island hanno chiesto cosa sta succedendo esattamente tra lui e le due fidanzate del programma Alessia Ligotti e Vittoria Egidi. Entrambe nel reality hanno deciso di interrompere la loro relazione per motivi diversi. Ma ora? C’è davvero del tenero per una delle due con Davide Schiavon.

Grazie alle domande poste da alcuni fan siamo riusciti a venirne a capo. E l’ex corteggiatore non si è tirato indietro nel rivelare la verità. Daniele di Temptation Island ha quindi detto la sua verità e l’ammissione su Alessia ha lasciato pensare alcuni che tra loro possa esserci del tenero.

Nel quesito diretto il fan di Temptation Island voleva sapere un pensiero sincero su Ale Ligotti. Con onesta Daniele Schiavon ha detto la sua: «Durante il programma abbiamo parlato poco. Ultimamente ci scriviamo e la sto conoscendo meglio. È una ragazza dolce e sensibile». Mentre su Vittoria Egidi cosa penserà? Daniele ha dichiarato che tra lui e Vittoria c’è una profonda e bella amicizia. Si vogliono bene e si stimano ma non c’è niente di più.

Come dicevamo però a incuriosire è stata la risposta su Alessia Ligotti. Che tra i due ex protagonisti di Temptation Island ci sia del tenero? A oggi non ci è dato saperlo e nel caso saranno loro a svelare come stanno le cose, visto il clamore che hanno creato le parole di Davide Schiavon. Per ora ci limitiamo a dire che hanno un bel rapporto. Poi chissà, potrebbe nascere un’altra bella amicizia o, magari, qualcosa di più!

