1 Temptation Island: il discorso e l’eccessiva gelosia di Davide Varriale nei confronti della sua fidanzata Serena, fa infuriare il web

Ieri su Canale 5 ha preso il via l’ottava edizione di Temptation Island. Tra le sei coppie presenti abbiamo conosciuto quella formata da Serena Spena e Davide Varriale. A scrivere è stata proprio lei, perché non riesce più a gestire l’eccessiva gelosia del suo fidanzato, che è stata evidente dai primi minuti. Ad attirare maggiormente l’attenzione è stato poi il discorso di Davide nelle varie clip mostrate alla sua fidanzata. Affermazioni che ha fatto infuriare non di poco il web e che abbiamo deciso di riproporvi qui:

“Serena l’ho vista troppo rilassata. Era quasi non provata dall’andare via da me, l’ha fatto un po’ troppo di fretta. Non c’è stato un significativo ‘ci vediamo fra 21 giorni’. Perché si è tranquillizzata se ci stiamo separando? Per me il fatto che lei sia andata via con due ragazzi, non è una cosa che concederei. Avrei preso tutti e due e li avrei buttati in mare”.

Ha confidato Davide Varriale nel video mostrato nel pinnettu alla sua fidanzata Serena. Quest’ultima però ha visto come si sta comportando il suo compagno e cosa sta dicendo di lei agli altri protagonisti di Temptation Island:

“Non esce con dei ragazzi perché io non glielo concedo ovviamente, anzi, ti dirò di più. Io non concedo nemmeno che esca con delle ragazze. Il fatto che lei si ritagli degli spazi che non prevedano me è un qualcosa che io non sceglierei e non lo accetterei. Quei costumi ha non sapevo li avesse portati. Io non glieli faccio mettere. Perché? Sta con il c**o fuori”.

Insomma parole davvero forti quelle espresse da Davide Varriale a Temptation Island, durante le varie clip mostrate nel corso della prima puntata:

“Serena è mia, non me la devono toccare. Magari non sta facendo nulla di male, ma per come sono fatto io, farei un c***no. Mi infastidisce che si relazioni con un uomo e mi infastidisce che si distanzi da me” ha detto ancora durante il falò Davide. E ancora poco dopo: “Io le ho tolto i social, non la faccio uscire con le amiche, in palestra, a ballare”

Questo atteggiamento di Davide Varriale ha trovato i rimproveri non solo di Alessia Marcuzzi, che ha detto lui di provare ad essere più elastico, ma anche degli altri fidanzati e della tentatrice. Tutti stanno cercando di fargli capire che non è Serena ad essere in difetto.

L’argomento è stato affrontato anche sui social e gli utenti del web si sono scagliati contro Davide di Temptation Island…