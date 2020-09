Chi sono Serena e Davide di Temptation Island? Età, storia e Instagram

Scopriamo insieme chi sono Serena e Davide, concorrenti della nuova edizione di Temptation Island. Ecco alcune delle informazioni e curiosità che conosciamo sui due: dall’età, alla loro storia a dove seguirli su Instagram.

Chi sono Serena e Davide: età e storia

Con il ritorno di Temptation Island, facciamo conoscenza delle coppie presenti nel reality. In questo articolo ci occuperemo della storia di Serena e Davide. Iniziamo dalla biografia di lei.

Serena Spena, questo il nome della fidanzata di Temptation Island, arriva da Napoli, è nata nel 1995 e dunque ha 25 anni d’età. Non sappiamo nulla, invece su altezza e peso. In merito alla sua famiglia (stando alle info trovare sul web) Serena dovrebbe avere una sorella di nome Anna, ma non è emerso nulla in più. Grazie alle informazioni di chiecosa abbiamo scoperto come la ragazza abbia partecipato ad alcuni concorsi di bellezza nel corso degli anni.

Che lavoro fa? Serena Spena svolge il lavoro di imprenditrice e ha in suo possesso di alcuni negozi di bomboniere in provincia di Napoli. Questo è tutto ciò che conosciamo di lei.

Davide Varriale, invece, (stando sempre a quanto appreso da chiecosa) è nato a Soccavo, in provincia di Napoli. Ha una sorella di nome Ilaria. Ha una grande passione per Fabrizio De Andrè e, in passato, scriveva anche recensioni dei testi delle canzoni di Faber. Ama il cinema, l’arte e letteratura.

Come si sono conosciuti e com’è nata la storia tra Serena e Davide? Stando al loro racconto entrambi erano fidanzati con dei rispettivi amici e dunque uscivano in coppia. Con il passare del tempo, però, si sono innamorati perdutamente. Mentre Varriale ha manifestato subito i suoi sentimenti mostrando anche un’eccessiva gelosia, la Spena invece ha faticato un po’ di più. Stanno insieme da 2 anni e 8 mesi, ma hanno comunque voluto mettersi alla prova.

Ecco invece dove poter seguire sui social la coppia…

Dove seguire Serena e Davide: Instagram e social

Ci sono degli account social dove è possibile seguire Serena e Davide? Vediamo insieme nel dettaglio e partiamo proprio dalla Spena.

Siamo andati a ricercare Serena Spena sulle varie piattaforme e l’abbiamo trovata solo su Instagram (qui il profilo al momento privato). Proprio a causa dell’opzione selezionata non è possibile scovare ulteriori curiosità sulla fidanzata di Davide. Tra l’altro ciò che abbiamo notato è che Serena potrebbe essere poco social. Ha però un profilo dedicato interamente al suo negozio Serena Bomboniere e detiene anche un sito ufficiale. Qui sono presenti tutte le informazioni che riguardano ordini e quant’altro. Non sappiamo, invece, se sia presente su Facebook o su Twitter.

E Davide Varriale invece? Anche ragazzo ha un profilo su Instagram (potete trovarlo qui anche se ha l’opzione privata), probabilmente appena aperto, dato che non vi è alcun post condiviso. Al momento ha appena 118 follower. Davide è presente anche su Facebook.

Questo è tutto ciò che abbiamo raccolto sui due. Purtroppo le notizie sono piuttosto scarne, ma siamo certi che, grazie a Temptation Island, conosceremo qualcosa in più su ognuno di loro. Intanto vediamo insieme perché hanno deciso di partecipare al programma…

La partecipazione a Temptation Island

Non si conosce quindi tantissimo in merito alla vita privata di Serena e Davide, ma sappiamo invece il perché la coppia ha voluto intraprendere questa strada, come la partecipazione a Temptation Island. A svelarlo sono stati i diretti interessati durante la clip di presentazione. Qui entrambi hanno spiegato le loro ragioni.

La prima a parlare e raccontare è stata proprio la Spena. Ha scritto lei a Temptation Island. Ecco che cosa ha rivelato:

“Mi chiamo Serena, ho 25 anni e vengo da Napoli. Sono fidanzata da 2 anni e 8 mesi. Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché l’eccessiva gelosia di Davide sta sgretolando il nostro rapporto. Entrambi eravamo fidanzati con dei rispettivi amici, quindi uscivamo in coppie e ci siamo innamorati perdutamente”.

Ha detto Serena. Dunque con questa esperienza la ragazza spera davvero di poter dare una ridimensionata alla gelosia, talvolta ingestibile, del suo fidanzato. Alle sue parole si sono susseguite le dichiarazioni di Davide Varriale, il suo fidanzato:

“Sono particolarmente geloso nei suoi confronti, credo per le modalità in cui è nata la nostra relazione. Lei ci ha messo più tempo di me a lasciarsi alle spalle il passato e questa è una cosa che mi ha segnato”.

Ed ecco anche il video di presentazione dove Davide e Serena si raccontano ai telespettatori di Temptation Island…

Senza alcuna esitazione Serena e Davide si sono raccontati ai microfoni del programma, senza filtri, al pubblico di Temptation Island. Sarà ora curioso scoprire come si evolverà il loro percorso, a cui però non parteciperanno da soli. Chi sono quindi tutte le altre coppie?

Le coppie di Temptation Island

Svelata finalmente la nuova data d’inizio dell’ottava edizione di Temptation Island, il 16 settembre 2020 per la precisione, ecco il ritorno nel piccolo schermo dell’amato reality. A guidare i protagonisti in questa avventura sarà Alessia Marcuzzi, confermata dopo il grandioso successo dello scorso anno. Sarà lei quindi a guidare le coppie nell’ormai celebre viaggio dei sentimenti.

Come da regolamento, sono state prese tutte le misure del caso (vista la presenza insistente del Covid nel nostro Paese). Come raccontato dalla conduttrice a Verissimo, infatti, ogni concorrente ha eseguito il tampone e non può assolutamente uscire villaggio. Non sono previste nemmeno le famose esterne che abbiamo visto durante questi anni di messa in onda.

Ma chi sappiamo chi sono i protagonisti di questa edizione? Questo l’elenco:

Tra i menzionati, una coppia ha già lasciato in anticipo Temptation Island, perché una fidanzata ha scoperto il tradimento del suo compagno. La produzione di Temptation ha deciso di far entrare una nuova coppia per sostituirli. Il tutto ha portato ad un ritardo (di una settimana) della messa in onda del programma. Chi tra loro ha fatto soffrire la propria amata? Attendiamo la prima puntata per scoprirlo!

Il percorso di Serena e Davide a Temptation Island

(IN AGGIORNAMENTO…)

