Secondo gli ultimi rumor emersi in queste ore, due tentatrici di Temptation Island avrebbero litigato per Lino

Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, pare che due tentatrici di Temptation Island avrebbero litigato per Lino, protagonista della nuova edizione del reality show.

Il retroscena su Lino di Temptation Island

Siamo entrati nel pieno della nuova edizione di Temptation Island e ormai il pubblico si è appassionato al viaggio nei sentimenti delle coppie. Tra i protagonisti del reality show quest’anno ci sono anche Alessia e Lino, che fin dal primo momento hanno attirato l’attenzione del web. A pochissime ore dall’ingresso nel villaggio dei fidanzati infatti proprio il giovane uomo si è avvicinato a diverse tentatrici, scatenando la reazione furiosa della sua compagna. Alessia così, dopo soli due giorni, ha richiesto il falò di confronto anticipato. Tuttavia Lino ha deciso di rifiutare e di non presentarsi al faccia a faccia.

Quando però poche dopo Alessia ha visto ulteriori filmati del suo fidanzato ha richiesto un ulteriore incontro. Anche in questo caso però Lino ha scelto di rifiutare il falò per la seconda volta. Il pubblico intanto si chiede già cosa accadrà tra i due nel corso delle prossime puntate e di certo ne vedremo di belle.

In rete intanto sono emerse diverse indiscrezioni sul protagonista di Temptation Island, che senza dubbio è al centro dell’attenzione mediatica. Solo poche ore fa a svelare l’ennesimo retroscena, dopo aver ricevuto una segnalazione da una fan, è stata Deianira Marzano. Stando a quanto si legge, pare che Lino abbia raccontato che due tentatrici avrebbero litigato per lui all’interno del villaggio e che addirittura una di loro sarebbe scoppiata a piangere.

Attualmente però si tratta solo di segnalazioni e non sappiamo quale sia la verità. Ma cosa accadrà tra Alessia e Lino nel corso della prossima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a giovedì 11 luglio, come sempre su Canale 5 alle 21.20.