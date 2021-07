Nell’ultima settimana non si è fatto altro che parlare che di Tommaso e Valentina, che come sappiamo hanno preso parte alla nuova edizione di Temptation Island. La coppia tuttavia nel corso della seconda puntata del reality ha già abbandonato il programma, dopo che la Nulli Augusti ha richiesto il falò di confronto anticipato. Valentina infatti ha visto Eletti baciare la single Giulia e a quel punto ha voluto incontrare immediatamente il suo compagno. Nel corso del faccia a faccia così i due hanno messo un punto alla loro relazione, che durava da un anno e sette mesi. In queste ore come se non bastasse a intervenire sulla faccenda è stata un’ex coppia di Temptation, che ha lanciato una frecciatina a Tommaso e Valentina. Parliamo di Valentina e Oronzo, che solo qualche anno fa hanno preso parte alla trasmissione. Proprio la De Biasi, nel corso di un’intervista per il programma radiofonico Non Succederà Più, come riporta Isa&Chia, ha dichiarato:

“Io penso sia una storia finta. Sai cosa te lo fa pensare? La reazione di lei. Lei ha avuto una reazione stranissima. Lui è entrato che era geloso, per il bikini, per il suo corpo. Poi ha baciato la tentatrice. In 14 giorni mi è sembrato eccessivo questo cambiamento”.