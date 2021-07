1 Alberto Maritato di Temptation Island critica Tommaso

Nella seconda puntata di Temptation Island andata in onda ieri, lunedì 5 luglio, ha fatto molto scalpore il bacio che Tommaso Eletti, fidanzato di Valentina Nulli Augusti, ha dato alla tentatrice Giulia. Ha molto sorpreso perché nella coppia era lui quello gelosissimo, in modo “patologico” come diceva la stessa Valentina.

Tutto è nato da alcuni atteggiamenti che Valentina aveva avuto e che comunque erano totalmente innocui. La gelosia ha portato Tommaso ad avvicinarsi alla single Giulia come una sorta di ripicca. Ma da qui è venuto fuori ben altro. Il ventunenne, infatti, si è trovato molto attratto dalla tentatrice ed è scattato il bacio: prima sotto le coperte e poi di fronte a tutti. Così Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato.

Come detto, la scena ha fatto scaturire molti commenti sul web. E tra questi ce n’è anche uno di un ex fidanzato di Temptation Island. Stiamo parlando di Alberto Maritato che partecipò al programma lo scorso anno con la fidanzata Speranza. Nelle sue storie Instagram ha infatti scritto: “Secondo me manca proprio la base principale che è l’amore”.

Il problema è che lui, nel docu-reality, fece la stessa cosa. Baciò infatti la tentatrice Nunzia. E fu anche successivamente al centro di un triangolo nel confronto un mese dopo la fine del programma. Si scoprì, a tal proposito, che mentre cercava di riconquistare Speranza, si sentiva e vedeva ancora con Nunzia.

Dopo che il suo commento a Tommaso Eletti ha iniziato a fare il giro del web e a ricevere risposte, Alberto Maritato ha precisato la sua posizione…