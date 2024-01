La scioccante confessione di Gabriela di Temptation Island: “Incinta a 15 anni”

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2024

Temptation Island

Su Instagram Gabriela Chieffo, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island, ha sorpreso i suoi follower con una rivelazione inaspettata: “Ho avuto una gravidanza a 15 anni”.

La rivelazione di Gabriela di Temptation Island

Ricordate Gabriela Chieffo, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara (soprannominato American Boy). Ebbene la ragazza sui social ha fatto una rivelazione che ha davvero spiazzato tutti.

Gabriela di Temptation Island ha fatto sapere infatti che in passato, parliamo del 2019 aspettava un figlio proprio dal suo compagno Giuseppe. È rimasta incinta in giovanissima età:

“In realtà non ve ne ho mai parlato, ma ho avuto una gravidanza nel 2019 dove dormivo h24. Magari un giorno vi racconterò di più”, ha scritto la Chieffo tra le storie di Instagram.

La rivelazione di Gabriela Chieffo di Temptation Island

Diversi follower nell’apprendere la notizia hanno chiesto a Gabriela di parlarne e raccontare qualcosa in più. Lei ha precisato che aveva 15 anni quando è rimasta incinta e promesso che, molto presto, racconterà tutto: “Ve ne parlerò”, si legge dallo screen sottostante.

Le parole di Gabriela Chieffo di Temptation Island

Quindi molto presto Gabriela rivelerà qualcosa in più circa questa clamorosa rivelazione. Oggi la Chieffo ha 20 anni (Giuseppe ne ha quasi 25) e ha conosciuto il suo attuale fidanzato quando lei era appena 12enne e lui ne aveva 16. Stanno insieme da 8 anni e dopo alti e bassi oggi sembrano essere felici.

Come abbiamo detto precedentemente la coppia ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, dopo che Gabriela ha scoperto cosa aveva fatto Giuseppe. Ferrara si era iscritto a un sito d’incontri, dando il numero della propria ragazza per errore. Come nickname aveva scelto American Boy.

Dal programma inizialmente da un primo falò di confronto ne sono usciti separati. Poi lui ha chiesto di potersi confrontare ancora e si sono riappacificati. Dopo Temptation Island lui le ha fatto la proposta di matrimonio a Uomini e Donne e oggi sono felici e sono tornati a far parlare di sé per le dichiarazioni sulla gravidanza.