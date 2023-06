NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2023

Temptation Island

Secondo gli ultimi rumor, un ex Vippone dovrebbe far parte del cast di Temptation Island: a intervenire è Raffaella Mennoia

Manca ormai sempre meno alla partenza ufficiale di Temptation Island. Dopo un anno di assenza, finalmente l’amato reality è pronto a tornare su Canale 5 e tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà. Anche stavolta, come da tradizione, alla conduzione della trasmissione ci sarà Filippo Bisciglia, e tra pochissime ore inizieranno le registrazioni dei fatidici 21 giorni. Nel mentre sul web stanno iniziando a circolare i primi spoiler sul presunto cast di tentatori e solo qualche ora fa a lanciare uno scoop è stata Deianira Marzano. Secondo quanto rivelato dalla blogger partenopea, pare che le registrazioni dovrebbero iniziare il prossimo 6 giugno e che tra i tentatori ci sia anche un ex Vippone del Grande Fratello Vip 6. Di chi parliamo? Di Gianluca Costantino. Questo quanto si legge in merito:

“SCOOP – Il 6 a Cagliari iniziano le riprese di Temptation. Vi diamo il nome di uno dei tentatori: Gianluca Costantino. Nei prossimi giorni gli altri nomi”.

Il gossip sulla presunta partecipazione di Gianluca Costantino a Temptation Island in breve ha fatto il giro del web, arrivando fino alla produzione del reality. A quel punto a intervenire, rompendo il silenzio, è stata nientemeno che Raffaella Mennoia, storica autrice del programma. Replicando ai gossip così il braccio destro di Maria De Filippi ha affermato:

“Gli spoiler prima che inizi un programma tv sono ad unico vantaggio di chi li scrive. A totale svantaggio del protagonista”.

A quel punto i più hanno ipotizzato che dopo il gossip circolato in rete, Gianluca Costantino possa essere stato fatto fuori dal cast di tentatori di Temptation Island. Naturalmente precisiamo che si tratta di teorie del web, e che non c’è alcuna certezza in merito alla partecipazione dell’ex Vippone al reality. Ma chi saranno dunque i tentatori di questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.