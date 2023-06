NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2023

L’emozionante duetto tra Lorella Cuccarini e Chiara

Sono ormai trascorsi ben tre anni da quando Lorella Cuccarini è arrivata ad Amici di Maria De Filippi in qualità di professoressa del talent show. Fin dal primo momento la showgirl ha saputo conquistare il cuore del pubblico e senza dubbio si è rivelata essere una delle insegnanti più amati del programma. In molti nel mentre si chiedono se anche per la prossima edizione, che debutterà su Canale 5 a partire da settembre, Lorella verrà riconfermata. Nonostante al momento non ci siano ancora certezze in merito, sembrerebbe che ci siano ottime probabilità di ritrovare la Cuccarini tra i prof, per la gioia di tutti i fan della trasmissione. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha emozionato il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Lorella infatti ha condiviso sui suoi social un dolce video in cui la vediamo cantare insieme a sua figlia Chiara il brano “Due Vite” di Marco Mengoni. Il duetto naturalmente non è passato inosservato e ha subito attirato l’attenzione del web. Ecco il filmato in questione:

Qualche giorno fa nel mentre Lorella Cuccarini ha voluto scrivere sui social anche una dolce dedica per Angelina Mango. Come sappiamo infatti in questi mesi la showgirl ha seguito la cantante passo dopo passo, portandola fino alla vittoria del circuito canto di Amici 22. Lorella così parlando di Angelina ha affermato:

“Cara Angelina, è stato un vero privilegio accompagnarti in questa avventura! Quante emozioni con te: sei stata una scoperta continua e meriti tutto quello che hai conquistato in questa finale. Sei entrata ad Amici già piena di talento, ma questi mesi ti hanno dato la consapevolezza di essere nel “posto” giusto. Questa è la tua vita! Ora prenditi tutto. È nata ufficialmente una nuova stella nel panorama musicale italiano”.