Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2024

Chi è

Andiamo a fare la conoscenza di Vittoria e Alex, coppia protagonista di Temptation Island 2024 e vediamo cosa sappiamo sul loro conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirli sui social e su Instagram.

Chi sono Vittoria e Alex

Nome e Cognome: Vittoria e Alex

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: Vittoria ha 34 anni. Non sappiamo l’età di Alex

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Figli: La coppia non ha figli

Tatuaggi: Vittoria ha diversi tatuaggi, Alex non sembra averne

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Vittoria e Alex età e biografia

Andiamo a scoprire chi sono Vittoria e Alex, coppia ufficiale di Temptation Island 2024. Attualmente non conosciamo la data e il luogo di nascita dei due protagonisti del reality show di Canale 5, così come non conosciamo i loro cognomi.

Sappiamo però che l’età di Vittoria è di 34 anni. Non sappiamo invece quale sia l’età di Alex.

Sconosciute anche le informazioni circa le loro altezze e il loro peso. A oggi non sappiamo nemmeno dove vive la coppia.

Ma cosa sappiamo in merito alla loro vita privata?

Vita privata

Anche sulla vita privata di Vittoria e Alex non sappiamo molto.

I protagonisti di Temptation Island 2024 sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi.

Non sappiamo però se a oggi i due vivano insieme.

Siete curiosi di scoprire dove seguire Vittoria e il suo fidanzato sui social? Vediamo cosa sappiamo a riguardo.

Dove seguire Vittoria e Alex di Temptation Island 2024: Instagram e social

Il pubblico si sta già chiedendo dove poter seguire Vittoria e Alex sui social.

Attualmente, non conoscendo i loro cognomi, è difficile risalire ai profili Instagram dei due protagonisti di Temptation Island 2024.

Tuttavia nei prossimi giorni potrebbero giungere ulteriori informazioni a riguardo.

Andiamo a scoprire ora cosa sappiamo sul loro arrivo all’interno del reality show.

Vittoria e Alex a Temptation Island 2024

Finalmente sta per partire Temptation Island 2024 e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show. Attualmente i canali ufficiali della trasmissione stanno iniziando a rivelare le coppie protagoniste di questa edizione e nella giornata di martedì 11 giugno è stato annunciato che a partire per un viaggio nei sentimenti saranno anche Vittoria e Alex.

A scrivere alla redazione è stata proprio lei, che afferma: “Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare veramente con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita”.

A quel punto Vittoria ha raccontato un episodio accaduto di recente, quando non è stata invitata al compleanno del suo fidanzato. La protagonista di Temptation Island 2024 ha così ammesso: “Gli invitati dovevano essere solo maschi, invece poi ho scoperto che c’erano anche femmine”. Pronta la replica di Alex, che giustificandosi ha aggiunto: “Eravamo in un locale, ci sono uomini e donne. Mi avevano organizzato una festa a sorpresa”.

Vittoria tuttavia non demordendo e vicina alle lacrime ha dichiarato: “Erano al suo tavolo. Se dobbiamo essere seduti qua per raccontare ca**ate, perché tu devi sempre avere ragione, prendo e me ne vado”.

Ma cosa accadrà dunque durante il percorso di Vittoria e Alex? In attesa di scoprirlo, andiamo a fare la conoscenza delle altre coppie di questa edizione.

Le coppie di Temptation Island 2024

Ecco chi sono tutte le coppie che partecipano a Temptation Island 2024:

(IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso a Temptation Island

Il percorso di Vittoria e Alex a Temptation Island 2024 sta per iniziare! Stando alle indiscrezione la prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda giovedì 27 giugno. Ma cosa accadrà tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)