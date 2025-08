Stando ad alcune indiscrezioni, oltre a quelle già elencate nei giorni scorsi, ci sarebbe un altro motivo per il quale le coppie di Temptation Island non hanno ancora ripreso in mano i propri social. Ecco quale.

Il retroscena su Temptation Island e il Grande Fratello

In questi giorni i fan di Temptation Island si chiedono come mai i fidanzati e le fidanzate dell’ultima edizione non abbiano ancora fatto ritorno sui social. Nelle ultime ore abbiamo riportato alcune indiscrezioni proprio in merito a tutto ciò ma oggi ne spunta una nuova che riguarderebbe anche il Grande Fratello.

La versione di Simona Ventura a quanto pare avrà dei volti semi noti e non soltanto persone del tutto sconosciute. Per tale ragione, secondo quanto riporta un rumor diffuso da Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che la produzione abbia chiesto di tenersi alla larga dai social per il momento:

“Il Grande Fratello di Simona Ventura avrà anche personaggi semi noti (non vipponi, per intenderci). Qualcuno da Temptation Island (ecco perché si vuole evitare di farli diventare influencer mezzo secondo dopo la fine del programma) ma non solo”.

Il rumor sul Grande Fratello e gli ex volti di Temptation Island

Il giovane esperto di gossip, inoltre, aggiunge che nella prossima edizione del reality si vorrebbero creare situazioni di forte interesse per gli spettatori e non sarà data alcuna etichetta al titolo:

“Sarà un’edizione cercatrice di storie ma anche di dinamiche che siano in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Un GF senza etichette Nip, Vip e Mix. Una via di mezzo”.

Ad oggi non abbiamo una data di inizio ufficiale ma pare che il Grande fratello prenderà il via nel mese di ottobre per poi terminare a gennaio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.