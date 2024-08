Maddalena Corvaglia ha pubblicato un video nel quale la vediamo tuffarsi in mare vestita e con la valigia

In queste ore è spuntato un vecchio video di Maddalena Corvaglia nel quale la si vede fare il bagno completamente vestita e con la valigia.

Il tuffo in mare di Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia ha fatto molto parlare di sé nelle ultime settimane per quanto riguarda le opinioni che ha espresso pubblicamente in merito alla pugile algerina Imane Khelif:

“Non lasciatevi dire che l’orientamento sessuale e il genere debbano metterci gli uni contro gli altri. […] Non fidatevi degli avvoltoi che si arricchiscono seminando odio.

Noi facciamo parte della generazione a cui non importava se Freddie Mercury o i Cugini di Campagna fossero etero, gay o trans. Perché per noi erano musicisti!”.

Le sue dichiarazioni hanno alzato un grosso polverone ed è stata attaccata da vari utenti del web e per tale motivo ha lasciato intendere che avrebbe sporto denuncia.

In queste ore però è stato riproposto un vecchio video di Maddalena Corvaglia, risalente a maggio 2024, che il web ha trovato molto divertente e si allontana un po’ da tutte queste polemiche. Qui sotto infatti possiamo vedere il filmato nel quale la conduttrice appare del tutto vestita in spiaggia mentre trascina la valigia sulla sabbia.

Se una donna si identifica con una sirena, allora deve essere trattata come un pesce? Qual è il limite? pic.twitter.com/pY4hTcE1Nq — Fran Altomare (@FranAltomare) August 18, 2024

Il video sembrerebbe un modo per celebrare i nuovi inizi con coraggio. Però la particolarità è che la Corvaglia si butta in mare senza mettersi il costume e lanciando il cappello e il suo bagaglio prima di tuffarsi in acqua.

Neanche a dirlo queste immagini hanno fatto il giro del web: alcuni fan l’hanno apprezzata e altri l’hanno commentata ironicamente. In descrizione ha scritto: “Il coraggio è iniziare senza avere nessuna garanzia di successo. Non potrai mai attraversare l’oceano fino a quando non avrai il coraggio di lasciare la riva“.

Insomma, un bellissimo messaggio accompagnato da delle immagini che hanno portato ilarità tra gli utenti dei social.