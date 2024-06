Nuova segnalazione su una coppia di Temptation Island: “Lei non ha il coraggio di lasciarlo, litigano sempre”

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Giugno 2024

Temptation Island

In queste ultime ore sul web si è diffusa una segnalazione su una delle coppie annunciate per quanto riguarda la nuova edizione di Temptation Island.

Nuova segnalazione su Temptation Island

Al 15 giugno 2024 le coppie annunciate in riferimento a Temptation Island sono sette e su alcune di loro si sono già diffuse alcune segnalazioni. Basti pensare, per esempio a quelle relative a Raul e Martina. Si vocifera che abbiano voluto intraprendere il viaggio nei sentimenti solo per soldi, inoltre il fidanzato è seguito su Instagram da Ilary Blasi.

Ma non finisce qui perché questa mattina sul sito WittyTV è comparsa una nuova coppia, quella formata da Lino e Alessia. A scrivere alla redazione è proprio la fidanzata perché confessa di non riuscire a fidarsi più del compagno: “Ho scritto a Temptation perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo“.

Lino dal canto suo afferma che ormai è diventata una “guerra” continua ed è stufo che gli venga rinfacciato un errore commesso molto tempo prima. Alessia però sembra davvero stufa dei suoi comportamenti e una segnalazione rivelerebbe le sue future intenzioni. Ad Amedeo Venza è arrivato un messaggio su Instagram da parte di un follower:

“Io li conosco e lei ha detto a tutti che va lì per lasciarlo perché altrimenti non riuscirebbe. Invece grazie al programma potrebbe avere il coraggio di mettere fine alla storia. Litigano sempre”.

La segnalazione sulla coppia di Temptation Island

Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e tutto ciò che leggiamo dobbiamo prenderlo con le pinze. Anche se Alessia pensasse davvero di voler lasciare Lino, in realtà, potrebbe anche cambiare idea. Oppure tutto ciò che abbiamo riportato potrebbe non corrispondere alla realtà, non possiamo dirlo con certezza.

Lo scopriremo solamente una volta che Temptation Island avrà avuto inizio il 27 giugno 2024.