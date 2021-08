1 L’insinuazione di Natascia dopo la rottura con Alessio

Natascia Zagato e Alessio Tanoni hanno preso parte all’ultima edizione di Temptation Island. La coppia dopo un percorso turbolento ha deciso di uscire insieme dal programma e affrontare insieme le difficoltà. A seguire, però, sui social entrambi hanno fatto sapere di attraversare un periodo di crisi, con Tanoni che ha chiesto alla Zagato del tempo per riflettere. Entrambi avevano promesso, però, che tra loro ci sarebbe stato presto un confronto. Evidentemente il faccia a faccia non è andato a buon fine, viste le dichiarazioni di lei su Instagram e i due si sono detti addio per sempre.

Ieri Natascia ha aperto il box delle domande e ha dato la possibilità ai follower di chiederle qualsiasi cosa. Tra le tante, non sono mancati quesiti che riguardano lei e Alessio. Un utente ha domandato infatti se la storia tra loro si può dire ufficialmente conclusa. A questa domanda il volto dell’ultima edizione di Temptation Island ha risposto in maniera affermativa.

Sempre a proposito di questo, un fan (o una fan) ha voluto sapere perché tra Natascia e Alessio è finita. In questo caso la Zagato ha sferrato una piccata insinuazione: «Ha chiesto una pausa di riflessione, ma ora la sua pausa ha un nome!», lasciando quindi intendere che nella vita di Tanoni ci sia un’altra persona e svelando che è stato lui ad aver in qualche modo chiesto del tempo.

Storie Instagram di Natascia – Temptation Island

Così Natascia Zagato di Temptation Island ha confermato che tra lei e Alessio Tanoni non c’è stato alcun ritorno di fiamma, ma ne ha confermato ufficialmente la rottura e ha lanciato anche una frecciatina no di poco conto. Le risposte della giovane, però, non sono finite qui…