Ci sarebbero dei problemi tra le fidanzate di Temptation Island e così Jenny è intervenuta per chiarire le voci di bullismo contro Siria

C’è davvero stato un litigio all’interno del gruppo formato dalle ragazze dell’edizione estiva 2024 di Temptation Island? In una diretta Jenny è intervenuta sulla questione “Siria bullizzata” e ha spiegato come stanno realmente le cose. Ecco cosa ha detto e il video del suo intervento.

Le parole di Jenny sulla questione Siria e le altre fidanzate di Temptation Island

Da alcuni giorni gira sui social una polemica riguardante le fidanzate dell’edizione estiva 2024 di Temptation Island. In particolare ci sarebbe stato un litgio tra Siria e il resto delle ragazze a seguito di una segnalazione su Alessia e Lino. In pratica, con l’annuncio di Lino come concorrente del GF molti esperti di gossip pensano che ci ritroveremo di fronte a un triangolo com’è stato lo scorso anno con Mirko, Perla e Greta.

A sostegno di questa tesi sarebbero arrivate dichiarazioni da una persona vicina all’ex coppia che avrebbe spifferato tutto, la cosiddetta “talpa”. E questa talpa sarebbe Siria che si è sentita accusata dalle altre ragazze di aver raccontato tutto. Svelato che non è lei la talpa, la polemica comunque continua.

Così in una diretta Instagram fatta tra Jenny e Alessia è venuto fuori l’argomento e la fidanzata di Tony si è molto alterata. Infatti lei e le altre fidanzate di Temptation Island sono state accusate di bullismo nei confronti di Siria. E tutto questo non va a genio al gruppo. Ecco cosa ha quindi detto Jenny durante la diretta:

“Nessuna ha fatto del bullismo e dell’esclusione nei confronti di nessuna. Anzi, siamo state un bel gruppo e ricordato particolarmente per questa unione che ci lega tra noi ragazze. Per cui, quando sei una persona più ‘conosciuta’, magari quello che succede nella tua vita è più conosciuto, si sanno più cose. E quindi, quando si viene a sapere anche di un litigio, si parla addirittura di bullismo ecc. Nessuno se la prende unicamente con nessuno”.

All’inizio del video qui sopra Jenny dice anche che ci sarà occasione in futuro di chiarire ancora meglio la questione con la presenza anche di Siria.