1 Le vacanze nel villaggio di Temptation Island

Dalla terza edizione Temptation Island viene registrato in Sardegna e più precisamente all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, una delle perle del sud Italia. A poche decine di chilometri da Cagliari, è uno dei litorali più belli della parte meridionale dell’Isola.

Avete mai pensato di trascorrere le vacanze in questo splendido villaggio e sapete quanto potrebbe venire a costare? Oltre ai vari appartamenti, ci sono anche bar, ristoranti e si possono festeggiare cerimonie come matrimoni, per esempio.

L’Is Morus Relais offre un’ampia scelta che si divide in soggiorno in villa e soggiorno in relais. Analizziamo il primo punto e scopriamo le varie ville che offre il villaggio dove viene trasmesso Temptation Island.

Le ville dell’Is Morus Relais

Le ville esclusive di Temptation Island

Partiamo dalle 4 ville presenti nel villaggio di Temptation Island, che presentano tutti i comfort possibili.

Come si legge sul sito, la prima in alto a sinistra è Villa Alfa. Il costo, al giorno, parte dai 1400 Euro. Medesimo costo anche per Villa Gemma (foto in alto a destra).

Se si decide invece di pernottare a Villa Giove (in basso a sinistra) si arriva intorno agli 800 Euro a salire, mentre per Villa Marte il prezzo sale a 1200 Euro, sempre giornalieri.

Continua per conoscere tutto il resto…