Nicolò Figini | 8 Giugno 2023

GF Vip 7

Le foto modificate di Oriana Marzoli

In questi ultimi giorni abbiamo parlato di Oriana Marzoli per la sua rottura con Daniele Dal Moro. A distanza di alcune settimane dai fatti, tuttavia, i due ex vipponi sembrano essersi riappacificati e hanno raccontato in una lunga intervista come hanno fatto a ritrovarsi:

“Abbiamo cercato un punto di incontro. Mi ha fatto capire di cosa ha bisogno perché è stressato da altre cose e non vuole passare il tempo a discutere. Se mi vuole bene deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me.

Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose. Avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Le persone si capiscono quando parlano, con calma, senza estremizzare. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra“.

In queste ore, però, Oriana Marzoli ha fatto parlare di sé per delle foto di un servizio fotografico. Nelle immagini qui sotto, infatti, la vediamo mentre posa in costume da bagno. Fina a qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che diversi utenti del web hanno notato un uso spropositato di Photoshop. Le sue gambe non hanno più la loro forma naturale, ma sembra siano state allungate in modo eccessivo.

sarebbero delle belle foto se non le allungassero le gambe di otto metri pic.twitter.com/xXmbokfU9e — diletta (@xgirlnterrupted) June 7, 2023

Neanche a dirlo, ovviamente, il web si è scatenato tra ilarità e indignazione. Nei commenti del post si legge, per esempio: “Si vede proprio che sono finte, fa un bruttissimo effetto” o ancora “Terribili, nella prima sembra un ragno“. Altri, poi, non capiscono perché abbiamo agito in questa maniera considerato il fatto che Oriana è già una bella ragazza.

