Vittoria Egidi torna sui social dopo Temptation Island e parla anche dell’ex Daniele

Debora Parigi | 3 Agosto 2023

Le prime parole di Vittoria Egidi dopo Temptation Island

Conclusa l’esperienza a Temptation Island e andato in onda anche lo speciale dedicato al mese dopo la fine del programma, i protagonisti stanno piano piano lasciando le prime dichiarazioni su quanto accaduto. Come abbiamo visto, alcune coppie si sono lasciate e non si sono nemmeno date una seconda possibilità. Tra queste coppie c’è quella formata da Vittoria Egidi e Daniele De Bosis.

La coppia romana è arrivata a chiudere dopo che lui ha visto video davvero compromettenti di lei con uno dei tentatori. E tra l’altro c’è stato anche un bacio senza telecamere che lei ha ammesso. Ma non è solo questo che li ha portati a lasciarsi, bensì anche da parte di lei il comprendere altre problematiche all’interno della coppia. Insomma, non potevano fare altrimenti.

Oggi Vittoria Egidi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post per raccontare le sue impressioni su questa esperienza a Temptation Island. Ha messo la foto di lei e Daniele al falò e ha scritto un lungo messaggio. Da quello che si legge, sembra soprattutto un post di coraggio sull’esprime ogni emozione, nonostante in questi giorni sia stata duramente criticata dal pubblico.

“Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone. In questi giorni mi sono domandata a quale parte di me dovessi dare sfogo; quella che ammette i propri errori, quella che rivendica le motivazioni che l’hanno portata a fare certe scelte, quella che cerca comprensione. Poi ho capito che qualsiasi sentimento io provi a esprimere, non cambierà il giudizio altrui. Vorrei solo dire che mettersi a nudo in un percorso così particolare e tortuoso, non è semplice”.

E nella parte finale ha parlato anche di Daniele: “Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato”.