Conclusa questa avventura di Temptation Island, in attesa di settembre, Filippo Bisciglia ha festeggiato il successo ottenuto in questa stagione e rivolto una dedica speciale a Maria De Filippi.

La dedica di Filippo Bisciglia a Maria

Si conclude un’altra edizione da record di Temptation Island e Filippo Bisciglia, così come tutti gli addetti ai lavori e Mediaset possono festeggiare! Solo poche ore fa su Canale 5 è andata in onda l’ultima attesissima puntata, dove abbiamo avuto la possibilità di scoprire come si è concluso il viaggio nei sentimenti per le coppie.

Una full immersion di sei puntate dove sono venute fuori lacrime, sorrisi, risentimenti, discussioni, ma anche chiarimenti e rappacificazioni. Insomma Temptation Island è davvero un mix e concentrato di emozioni. In tutto questo Filippo Bisciglia è stato nuovamente la voce narrante e ha accompagnato le coppie verso la fine del loro percorso all’interno del villaggio.

I risultati, come detto, in termini di ascolti e share, hanno premiato il lavoro sia del conduttore Filippo Bisciglia, ma anche di tutti coloro che hanno preso parte a questa grande macchina. E di questo il presentatore non può che esserne grato.

Come ogni edizione, infatti, Filippo Bisciglia ha pubblicato un post conclusivo su Instagram in cui ha espresso le sue emozioni a caldo. Poi ha rivolto un pensiero non solo all’amato pubblico di Canale 5, ma anche a Maria De Filippi per aver creduto in lui ed essere da esempio per tutti:

“La mia con Voi e con Temptation Island è una “storia d’amore” cresciuta in mezzo a tante storie d’amore. Infinitamente Grazie a tutte le persone che lavorano per il programma, persone meravigliose, professionisti veri. Grazie Mary sei l’esempio perfetto per tutti noi. Vi voglio bene”.

Con queste parole Filippo Bisciglia ha dunque salutato, almeno per ora, Temptation Island. Ma non temete, perché a settembre è prevista una nuova edizione del reality show di Canale 5. Dunque servirà ancora un po’ di pazienza per scoprire chi saranno le nuove coppie della prossima, imminente stagione. Nell’attesa il conduttore si gode il meritato successo!