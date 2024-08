Le segnalazioni sulla prima coppia di Temptation Island non sarebbero finiti qui! Secondo un recente pettegolezzo pare che la fidanzata Diandra sia amica di Manuela Arcuri: “L’attrice ha anche festeggiato il compleanno nel suo locale”

Il retroscena su Diandra di Temptation Island

Ieri a sorpresa Temptation Island ha presentato la primissima coppia di questa edizione. Parliamo di Diandra e Valerio, su cui sono già arrivate diverse clamorose segnalazioni. I due arrivano da Roma, dove lei lavora come medico veterinario e imprenditrice, lui invece è spesso su Brindisi (dove ci sono i suoi genitori) e lavora come dipendente statale.

I due sono arrivati a Temptation Island perché lei non vorrebbe cambiare vita e andare a vivere in Puglia, ma restare nella Capitale dove (secondo lei) il suo fidanzato in realtà starebbe benissimo. Nella clip di presentazione i due hanno anche battibeccato. Ma a colpire ora è quanto si apprende da Alessandro Rosica. Sul suo profilo Instagram infatti l’esperto di gossip ha lanciato un retroscena clamoroso, secondo cui Diandra sarebbe molto amica di Manuela Arcuri. Ecco cosa emerso dal trafiletto:

“Dunque, questa anteprima è uscita 17 minuti fa e io so già che Diandra è proprietaria di un locale mega trash in zona Prati a Roma e che è amica di Manuela Arcuri, la quale ha festeggiato il suo compleanno proprio nel locale di Diandra”, si apprende a proposito della protagonista di Temptation Island.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica sulla coppia di Temptation Island

Peraltro sbirciando il profilo social di Diandra si è scoperto che sono diversi i volti noti ad aver frequentato il suo locale!

Alcune persone invece hanno contattato Amedeo Venza e gli hanno raccontato di aver frequentato spesso il locale di Diandra a Roma: “Io me li ricordo super innamorati e lui integrato in quel di Roma”, un’altra persona ha aggiunto: “Sono super affiatati”.

Le storie di Amedeo Venza su Temptation Island – segnalazioni

Vedremo allora se Diandra e Valerio riusciranno a superare le difficoltà del loro rapporto e arrivare alla fine del reality più uniti che mai. Cosa riserverà il futuro a questa coppia?