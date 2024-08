Finalmente il grande giorno è arrivato. Se vi state chiedendo quando e dove si sposano Ed Westwick (l’attore di Chuck Bass in Gossip Girl) siete nel posto giusto! Qui vi forniremo tutti i dettagli e uno spoiler: a realizzare dolci e torta l’amatissimo pasticciere italiano, Damiano Carrara!

Quando si sposano Ed Westwick e Amy Jackson

Today is day! Come si suol dire in questi casi. Una delle domande più gettonate di questi giorni è sapere quando si sposano Ed Westwick e Amy Jackson? L’attore di Gossip Girl convolerà a nozze sabato 24 agosto!

La coppia si è conosciuta nel 2021, durante un evento e nel 2022 si sono sposati. Si è trattato di un colpo di fulmine. Dopo 3 anni poi lui le ha chiesto di convolare a nozze.

Per entrambi si tratterà del primo matrimonio. Amy ha già un bambino di 4 anni, Andreas, avuto in passato con compagno George Panayiotou. Quest’ultimo ed Ed Westwick hanno un ottimo rapporto.

Dove si sposa Ed Westwick: la location

Vi state chiedendo anche dove si sposa Ed Westwick? Ebbene l’attore e la sua futura moglie per questo matrimonio così speciale, hanno scelto una delle location più suggestive del territorio del nostro Paese.

Facciamo riferimento al Castello di Rocca Cilento, nel comune di Lustra. Un posto immerso nella natura. Come reso noto dall’organizzatrice dell’evento Biancobouquetweddings, ci saranno anche numerosi ospiti illustri.

Ieri si è tenuta una festa di benvenuto per gli ospiti, oggi le nozze e domani pare ci sia un bruch.

Il pre-wedding: i dettagli

Tutto è iniziato però ieri 23 agosto, quando Ed Westwick e Amy Jackson sono arrivati insieme ai loro ospiti. La sposa ha effettuato tre cambi d’abito, uno più bello dell’altro.

Sono arrivati in costiera in yacht privato e la sposa, accompagnata da suo figlio, indossava un abito a sirena chiuso sulla schiena da alcuni laccetti.

Più informale il look dell’attore, che ha optato per dei pantaloncini e giacca di lino e degli occhiali scuri. Poi c’è stato l’aperitivo nell’imbarcazione privata e secondo cambio d’abito!

Alla cena invece Ed Westwick ha indossato un pantalone beige e camicia a righe, lei sempre un abito a sirena di seta e pizzo.

Il menù scelto e il dolce!

Non sappiamo nel dettaglio quale sarà il menù scelto, ma siamo certi ci saranno piatti sofisticati e a regola d’arte per un matrimonio da sogno come questo!

E non è finita qui! Perché c’è un’altra grande notizia da scoprire! A preparare i dolci, serviti nel Castello di Rocca, sarà infatti l’amato volto della TV, Damiano Carrara. Il pasticcere e giudice televisivo ha fatto sapere infatti che si sta recando verso il matrimonio di Ed Westwick e Amy Jackson!