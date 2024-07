Con delle storie postate sui suoi social, Karina Cascella lancia una stoccata ai fidanzati di Temptation Island.

Karina Cascella sui fidanzati di Temptation Island

Siamo arrivati al giro di boa e tra sole due puntate anche questa edizione di Temptation Island sarà giunta al termine. Nel corso delle ultime serate scopriremo come si concluderà il viaggio nei sentimenti delle coppie ancora in gara e di certo non mancheranno le emozioni. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore a scagliarsi contro alcuni fidanzati del reality show è stata una celebre ex protagonista di Uomini e Donne.

Di chi parliamo? Nientemeno che di Karina Cascella. L’opinionista infatti, con un video postato sui social, ha lanciato una stoccata a diversi fidanzati di Temptation Island, che come sappiamo si sono pericolosamente avvicinati ad alcune tentatrici. Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, la Cascella ha così affermato:

“Vorrei ricordare ai ragazzi, soprattutto ad alcuni tipo Lino, che quando ci sono le telecamere è tutto bello. Le ragazze devono avvicinarsi e devono approcciare perché ovviamente è quello il gioco. Ma non devono dimenticare questi ragazzi che se fuori da lì avessero incontrato quelle ragazze in un contesto senza telecamere, loro non li avrebbero guardati nemmeno di striscio. Lo vorrei ricordare nel caso in cui qualcuno ci credesse al fatto che le ragazze potessero essere interessate a loro”.

Karina Cascella ricordando ai fidanzati (Lino in primis) quello che sappiamo tutti:

Se non avessero avuto le telecamere puntate addosso, nessuna delle tentatrici si sarebbe mai avvicinata a loro.#TemptationIsland pic.twitter.com/qny3trhJGt — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) July 20, 2024

Le parole di Karina Cascella ovviamente non sono passate inosservate e in breve hanno fatto il giro del web. In molti per di più si sono trovati d’accordo con le dichiarazioni dell’ex protagonista di Uomini e Donne, nota ai più per non avere peli sulla lingua. Il pubblico intanto attende con ansia le ultime due puntate di Temptation Island e senza dubbio non mancheranno i colpi di scena. Appuntamento con il reality show a mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, come sempre in prima serata su Canale 5.