Sembra ufficiale la rottura tra Riccardo Calafiori e Benedetta Boeme. Il calciatore e la fidanzata stanno facendo parlare molto di loro negli ultimi tempi e adesso spunta la possibilità della fine della storia. Nessun annuncio ufficiale ancora, ma lei ha tolto tutte le foto di coppia dai social.

Presunta rottura tra Riccardo Calafiori e la fidanzata Benedetta Boeme

Con l’ultimo campionato di calcio europeo (vinto dalla Spagna) è stato molto notato dal pubblico appassionato saltuariamente di calcio Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna (ma nelle ultime ore è dato vicino all’Arsenal) ha fatto parlare di sé anche per la sua relazione con Benedetta Boeme. Cosa c’è di strano? Un video di qualche mese fa dopo una partita che portò il Bologna matematicamente in Europa.

In pratica in questo video si vedeva Calafiori intervistato da una giornalista di DAZN per questo grande traguardo raggiunto. Improvvisamente arriva la fidanzata che lo bacia e lo abbraccia. Ma non solo, rimane anche lì abbracciata a lui per tutta l’intervista. Questo atteggiamento suscitò delle polemiche con molti che dissero che la ragazza era eccessivamente gelosa del fidanzato.

Comunque a quanto pare questa presunta gelosia non dovrebbe essere più un problema poiché secondo le ultime news, Riccardo Calafiori e Benedetta Boeme si sarebbe lasciati. In realtà da quache settimana c’erano rumor di questo tipo. Il motivo era legato al fatto che girava un video del calciatore in vacanza alle Maldive mentre era vicino a un’altra ragazza che non era la fidanzata. Nessun atteggiamento intimo, ma i due sembravano molto complici.

Ci teniamo a precisare che quella ragazza poteva essere una parente o un’amica. Però, chiunque fosse, adesso la notizia della fine della storia tra Calafiori e la fidanzata è sempre più reale. Nessun annuncio ufficiale, ma abbiamo notato che lei ha tolto dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia. Quindi rimangono davvero pochi dubbi.