Abbiamo scoperto tramite il contenuto esclusivo di Witty TV com’è finita tra Christian e Ludovica dopo il falò di confronto a Temptation Island. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Christian e Ludovica un mese dopo Temptation Island

La storia tra Christian e Ludovica a Temptation Island è stata tra le più chiacchierate. È stato lui a scrivere alla trasmissione dopo alcuni tira e molla e tradimenti da parte della sua fidanzata. Si aspettava un cambiamento da parte sua che, però, non è arrivato. Sono infatti usciti separati. Ma a oggi stanno o no insieme a un mese dalla fine del loro percorso? Partiamo con un riassunto per scoprire cosa è successo.

Ludovica a Temptation Island si è avvicinata al tentatore Andrea Sabatini. I due si sono mostrati molto complici, lui l’ha invitata a trascorrere un’esterna insieme (dove non è mancato il contatto fisico). Già questo è bastato per mandare su tutte le furie Christian, che dopo altri video ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. Sebbene si pensasse che Ludovica potesse rifiutare il faccia a faccia con il fidanzato a Temptation Island, la ragazza si è presentata.

Ancora una volta Filippo Bisciglia ha fatto vedere dei video dove il single Andrea e Ludovica si sono rinchiusi in bagno per fare una doccia insieme. Christian si è molto arrabbiato e per questo è uscito da solo.

Com’è finita dunque tra Christian e Ludovica dopo Temptation Island? Stanno ancora insieme? La prima a parlare è stata Ludovica, che si è detta serena e di aver vissuto a pieno questa esperienza. Pensa di aver fatto la cosa giusta per sé e per la loro relazione: “Ho dovuto cambiare casa e tornare dai miei. Ora vivo in un’altra casa. Riparto da zero anche dal punto di vista lavorativo e mi dà più forza. Immagino come si sia sentito lui, che merita di essere amato e sicuramente ha preso consapevolezza, così come io. Pensavo mi conoscesse abbastanza per capire. Sono convinta di non avergli mancato di rispetto. Al falò non ho avuto un confronto. Ci siamo sentiti dopo e abbiamo parlato”.

Dalla sua Ludovica ha affermato che Christian spera in un loro ritorno di fiamma dopo Temptation Island. Secondo lei la vicinanza ad Andrea è stata importante, anche se oggi non hanno alcun rapporto anche se si sono sentiti.

Poco dopo Christian ha fatto sapere che ci è voluto un po’ per superare la delusione e sperava di uscirne più forte, perché ha creduto nella relazione. L’ha perdonata per due volte perché amava molto Ludovica. Ora però vuole rifarsi una vita e stare sereno:

“Mi sentivo strano quando è tornata per prendere le sue cose. Ero molto freddo, ma le ho voluto bene. Ci tenevo a sentire cosa avesse da dirmi. Mi aspettavo delle scuse e che avesse del bene per me. Non sono rimasto contento delle sue parole. Sembrava quasi volersi giustificare. Non ha capito. Speravo che dopo il programma lei capisse e ci tenesse di più. Sono deluso, ho investito molto nel rapporto. La mia decisione l’ho presa e non torno con lei. Non merito una situazione del genere. Ora mi auguro serenità e di trovare la persona giusta”.

Oggi dunque tra Christian e Ludovica, dopo la fine di Temptation Island, non c’è più alcuna relazione.