Nelle ultime ore a non passare inosservata è stata una segnalazione che riguarda Alfred. Pare infatti che dopo la fine di Temptation Island, l’ex concorrente del reality show potrebbe iniziare a lavorare con Rocco Siffredi.

Dopo Temptation Island spunta una segnalazione su Alfred

Quest’anno tra i protagonisti di Temptation Island ci sono stati anche Anna Acciardi e Alfred Ekhator. Il viaggio nei sentimenti della coppia ha appassionato tutto il pubblico e nel corso delle varie puntate ne abbiamo viste di belle. Proprio il concorrente del reality show si è infatti pericolosamente avvicinato alla single Sofia. La passione tra i due a un tratto è esplosa e tra loro è scattato il bacio. A quel punto Alfred ha deciso di chiedere il falò di confronto ad Anna e nel corso del faccia a faccia i toni tra loro si sono decisamente scaldati. La coppia tuttavia ha deciso di lasciarsi e così la Acciardi e Ekhator hanno abbandonato la Sardegna separati. Alfred ha però voluto rivedere la tentatrice e i due sono andati via insieme.

Un mese dopo la fine delle registrazioni tuttavia il giovane uomo ha raccontato di aver chiuso sia con Anna che con Sofia, non essendo ancora pronto per una nuova relazione. A quel punto a intervenire è stata proprio l’ex tentatrice, che ha lanciato dure accuse ad Alfred. A raccontare una versione diversa della storia è stata anche Anna, che ha fatto sapere che il suo ex fidanzato avrebbe cercato di riallacciare i rapporti. Oggi tuttavia tra la Acciardi e Ekhator non c’è stato alcun chiarimento e i due non sono tornati insieme.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Stando a una segnalazione giunta a Deianira Marzano, che ha già parlato del presunto provino che Federica avrebbe sostenuto per il Grande Fratello, Alfred potrebbe iniziare a lavorare con Rocco Siffredi. Stando a quando si legge infatti l’ex fidanzato di Anna potrebbe entrare nella scuderia del celebre attore hard e ovviamente la notizia ha fatto il giro del web.

A oggi però precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio e non sappiamo cosa accadrà in futuro.