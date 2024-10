A poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island giunge voce che qualche giorno fa Federica avrebbe sostenuto un provino per il Grande Fratello.

Federica da Temptation Island al Grande Fratello?

Si è conclusa ieri sera la nuova fortuna edizione di Temptation Island, che anche stavolta ha ottenuto un enorme successo. Ormai il reality show è uno dei programmi di punta di Canale 5 e anno dopo anno tiene compagnia a milioni di telespettatori. Proprio nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito al falò di confronto tra Federica e Alfonso e in più abbiamo scoperto cosa è accaduto a tutte le 7 coppie un mese dopo la fine del programma.

Come abbiamo visto, proprio i concorrenti partenopei hanno lasciato la Sardegna insieme, decidendo di darsi una nuova chance. Tuttavia una volta tornati a casa sono emersi nuovi problemi e a quel punto Federica ha deciso di chiudere la sua relazione con Alfonso. I due hanno così raccontato cosa è accaduto, dando però versioni leggermente differenti della stessa storia. A oggi dunque non sembrerebbe essere possibile una riconciliazione ma di certo il pubblico attende con ansia di saperne di più.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore a sganciare una vera bomba è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip infatti ha fatto sapere che lo scorso lunedì proprio Federica avrebbe sostenuto un provino per il Grande Fratello. Pare anche che sia stata la produzione del reality a cercare l’ex protagonista di Temptation Island e non è escluso dunque che a breve varchi la porta rossa.

Ovviamente a oggi si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio. Tuttavia si può ipotizzare che dopo la squalifica di Lino Giuliano, gli autori del GF abbiano messo gli occhi su altri protagonisti della trasmissione targata Maria De Filippi. Che dunque prossimamente Federica possa fare realmente il suo ingresso in casa?