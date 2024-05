Dovevano partire per Temptation Island ma si sono lasciati! È finita tra Alessio e Lavinia

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Temptation Island Uomini e donne

È finita tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati. Secondo i rumor sarebbero dovuti partire per Temptation Island come una delle coppie, ma questa notizia ha cambiato i piani!

Uomini è Donne: è finita tra Lavinia e Alessio

Da settimane si parla di Temptation Island. In attesa della data d’inizio del programma, non mancano i nomi delle prime coppie che potrebbero far parte della nuova edizione del reality show delle tentazioni. In questi giorni Amedeo Venza ha lanciato la notizia che tra i protagonisti del programma avremmo visto Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due hanno già partecipato a Uomini e Donne e hanno fatto molto parlare di sé.

Ma no, non sarà così! Questo perché proprio poche ore fa la coppia ha annunciato la rottura. Sui profili social di entrambi, come mostrato nello screen sottostante è comparso il medesimo messaggio, che vi riportiamo qui a seguire. Ecco le parole di Lavinia Mauro di Uomini e Donne, seguite poi da quelle di Alessio Corvino:

“A volte abbiamo bisogno del nostro tempo, del nostro spazio. Delle volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità”.

Il messaggio continua con la conferma ufficiale della fine della relazione tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Non c’è alcun futuro per la coppia di Uomini e Donne: “Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo, però, non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi”.

In ogni caso, però, i due ex di Uomini e Donne vogliono tutelare il loro legame attuale oltre a ciò che è stato:

“Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il rapporto che ad oggi continua a esserci tra di noi. Grazie a tutte le persone che, con tatto e non con invadenza ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo. A loro rivolgo un GRAZIE enorme. Vi voglio bene”.

Le storie Instagram di Lavinia e Alessio di Uomini e Donne

L’amore tra Alessio e Lavinia dunque non è proseguito, ma ne resta comunque il bene e la stima che li lega ancora oggi. Chissà che magari in futuro per i due ex protagonisti di Uomini e Donne non possa esserci una seconda possibilità!