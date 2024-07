Stando alle ultime indiscrezioni, pare che alcune coppie nate di recente a Uomini e Donne potrebbero essere tra le protagoniste della prossima edizione di Temptation Island, in partenza su Canale 5 a settembre.

Alcune coppie di Uomini e Donne a Temptation Island?

Siamo ormai quasi alla fine di questa edizione di Temptation Island. Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio su Canale 5 andranno in onda le ultime due attesissime puntate e finalmente scopriremo come terminerà il viaggio nei sentimenti delle coppie ancora in gara. Solo ieri sera abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Alessia e Lino, che hanno lasciato il programma separati, dopo aver messo un punto alla loro relazione. Il pubblico intanto si chiede già cosa accadrà durante le ultime due puntate e di certo ne vedremo di belle.

Tuttavia per i fan è arrivata una grande sorpresa. Quest’anno infatti il reality show targato Maria De Filippi raddoppierà e a settembre andrà in onda su Canale 5 una nuova edizione. Attualmente sono già in corso i casting per le prossime puntate della trasmissione, le cui registrazioni inizieranno nelle settimane a venire.

In attesa di saperne di più in queste ore sembrerebbe essere arrivata una prima indiscrezione sulla prossima edizione di Temptation Island. Stando a quanto svela Lorenzo Pugnaloni sui social, nelle nuove puntate del reality potrebbero esserci anche coppie nate di recente a Uomini e Donne. Si parla tuttavia di protagonisti del Trono Over, che negli ultimi mesi hanno lasciato il dating show insieme.

Attualmente però si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo chi saranno i nuovi volti della trasmissione. Sempre Pugnaloni non esclude anche la presenza di ex corteggiatori del Trono Classico tra i tentatori, proprio come accaduto con Carlo Marini. Ma cosa accadrà dunque e chi farà parte del cast della nuova edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.