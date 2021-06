1 Temptation Island: tromba d’aria sul villaggio

Ancora pochi giorni e Temptation Island, con al comando ancora una volta Filippo Bisciglia, ci terrà compagnia su Canale 5 per alcune settimane. Intanto quest’oggi Raffaella Mennoia, autrice del reality delle tentazioni, ha spiegato che durante la notte passata in Sardegna si è abbattuta una tromba d’aria.

Il fenomeno metereologico ha provocato dunque non pochi problemi alle registrazioni di Temptation Island. Raffaella Mennoia ha raccontato, infatti, che hanno finito alle 04:00, orario totalmente inusuale rispetto ai soliti prestabiliti. L’autrice ha detto, per questo, di accusare un po’ di stanchezza.

La spalla destra di Maria De Filippi ha rivelato che quest’anno in Sardegna il tempo non sembra essere dei migliori da quando sono arrivati nel villaggio di Temptation Island. È spesso nuvoloso e si crea una cappa che non fa altro che provocare afa ed eccessivo caldo. Infine ha voluto anche tranquillizzare tutti che, nonostante l’intoppo, le riprese stanno andando a gonfie vele:

“Buongiorno a tutti, come state? Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Veramente ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare. Ovviamente abbiamo finito alle 4 di notte. E niente, ho un gran sonno, ragazzi. C’è un tempo orrendo quest’anno. Non so… c’è un’afa e non c’è il sole. È tutto coperto. Però il programma sta andando benissimo”. Pericolo scampato, per fortuna!

Intanto in queste settimane sono state annunciate le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island. Ecco l’elenco di tutti i protagonisti: i primi ad essere stati confermati sono Claudia e Ste; poi ancora si è passati a Valentina e Tommaso; a seguire Manuela e Stefano; Jessica e Alessandro. Tra le ultime, invece, troviamo Natascia e Alessio e poi Floriana e Federico. Riusciranno a superare le difficoltà del reality?

Temptation Island quindi il 30 giugno tornerà su Canale 5 con la nuova attesissima edizione. A proposito di questa nuova stagione, recentemente Raffaella Mennoia ne ha parlato tra le colonne di Uomini e Donne Magazine…