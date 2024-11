Dopo essere stati beccati nello stesso locale, Antonio e Titty sono finiti al centro del gossip e c’è chi ha parlato di presunto ritorno di fiamma. L’ex volto di Temptation Island però interviene e fa chiarezza.

Parla l’ex concorrente di Temptation Island

Negli ultimi giorni si è molto parlato di Antonio Maietta e di Titty Scialò. I due ex protagonisti di Temptation Island sono stati infatti avvistati nello stesso locale, dove erano presenti anche Lino Giuliano e Alessia Pascarella. A quel punto alcuni maliziosi utenti hanno iniziato a parlare di presunto ritorno di fiamma tra Antonio e Titty e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Sui social se ne sono dette di ogni sulla coppia, che è stata così travolta dalle critiche.

In queste ore però Antonio ha deciso di intervenire per rompere per la prima volta il silenzio e per fare chiarezza una volta per tutte sulla situazione. L’ex protagonista di Temptation Island ha smentito il ritorno di fiamma con Titty, facendo dunque intendere di essersi trovato nello stesso locale della sua ex per una semplice casualità. Queste le dichiarazioni di Maietta in merito:

“Io e Titty abbiamo tantissime amicizie in comune, quindi è molto più facile che ci incontriamo in questi posti. Ciò non vuol dire che io e lei ci stiamo vedendo di nascosto. È l’ultimo dei miei pensieri prendere in giro le persone che mi seguono e che mi supportano. Io e Titty ci vogliamo bene ma l’ultimo dei nostri pensieri è prendere in giro voi. Volevo solo dire questa cosa. lo e Titty siamo persone single, abbiamo avuto una storia importante però per adesso non c’è nessuna novità”.

Al momento dunque tra Antonio e Titty non c’è alcun ritorno di fiamma. Gli ex volti di Temptation Island sono infatti ancora single ed entrambi stanno cercando di voltare pagina.