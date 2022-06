1 Ritorno di fiamma per una coppia di Temptation Island?

Sappiamo che quest’anno Temptation Island non si farà. Ormai è stato appurato che gli spettatori non faranno l’ormai consueto viaggio nei sentimenti. Tuttavia si torna a parlare della trasmissione per un’altra questione. Ci stiamo a riferendo al ritorno di fiamma di due ex protagonisti del reality, più precisamente loro hanno partecipato all’ultima edizione. Filippo Bisciglia aveva accolto sull’isola Jessica Mascheroni e Alessandro Autera.

La coppia era scoppiata nel momento in cui lui si era avvicinato alla tentatrice Carlotta Adacher. Quest’ultima oggi è legata a Giulio Raselli. All’epoca anche Jessica aveva dimostrato interesse per il tentatore Davide Basolo, ma alla fine aveva preferito lasciare il reality di Canale 5 da sola. Secondo alcuni rumor, però, adesso le cose starebbero cambiando tra loro. Potrebbero, infatti, essersi riavvicinati e i fan ne sono sicuri.

Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione all’influencer Deianira Marzano, secondo la quale sarebbe in atto un ritorno di fiamma. Ha, quindi, pubblicato una fotografia in cui vediamo Jessica e Alessandro di Temptation Island al concerto di Cesare Cremonini, mano nella mano: “Una persona in comune a Jessica Mascheroni e Alessandro Autera mi ha detto che forse potrebbe esserci un ritorno di fiamma. E visto che amiamo i lieto fino speriamo sia così“. Un altro indizio starebbe in una delle Stories di Jessica, la quale ha scritto:

Se due persone sono destinate a stare insieme non importa quanti ostacoli incontreranno lungo il percorso o quanto tempo ci vorrà, finiranno sempre per ritrovarsi.

Questa frase spazzerebbe via ogni dubbio. Per scoprire la verità non ci resta che attendere dichiarazioni definitive da parte dei diretti interessati. Nel frattempo, però, le notizie su Temptation Island non finiscono qui. Di recente un’altra ex protagonista dello show è tornata a far parlare di sé a causa di una brutta avventura…