Temptation Island, spunta una segnalazione sul concorrente Raul: tra i suoi follower anche Ilary Blasi

Nicolò Figini | 9 Giugno 2024

In queste ore è stata presentata la nuova coppia di Temptation Island e tramite una segnalazione scopriamo che il concorrente Raul è seguito da Ilary Blasi su Instagram.

Ilary Blasi segue un concorrente di Temptation Island

Questa mattina è stata rivelata la quarta coppia di concorrenti di Temptation Island, ovvero quella formata da Raul e Martina. A chiamare la produzione è stata la fidanzata perché non è sicura di voler andare a convivere con il compagno:

“Sono fidanzata con lui da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché per me lui è geloso e possessivo. Tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno nel dare una risposta perché questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

In queste ore però è apparsa una segnalazione sulla coppia, che sembra essere estranea al mondo dello spettacolo. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram però il concorrente di Temptation Island ha 10mila follower su Instagram e tra loro compare anche Ilary Blasi.

Raul di Temptation Island è seguito da Ilary Blasi su Instagram

La spiegazione arriva in una Story successiva grazie alla segnalazione di una fan dell’influencer. Viene spiegato che Raul e Martina sono molto conosciuti su TikTok e hanno un ristorante noto a Roma e qui andrebbero a mangiare vari personaggi della televisione.

La segnalazione su Raul

Vedremo con il passare del tempo se Raul e Martina riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia grazie al reality. Questo ce lo potrà dire solo il tempo a partire tra il 20 o 27 giugno 2024, in quanto le registrazione dovrebbero venire effettuate proprio in queste settimane. La messa in onda poi dovrebbe proseguire fino alla fine di luglio dello stesso anno, ma ancora non abbiamo informazioni chiare in merito. Attendiamo ulteriori dettagli.