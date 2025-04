A distanza di quasi un anno dalla partecipazione a Temptation Island, in queste ore Siria Pingo ha rivelato che lei e Matteo Vitali si sono lasciati.

Addio tra Siria e Matteo dopo Temptation Island

Lo scorso anno tra i protagonisti di Temptation Island ci sono stati anche Siria Pingo e Matteo Vitali. Il viaggio nei sentimenti della coppia, insieme da quasi 9 anni, ha appassionato tutto il pubblico e ovviamente non sono mancate forti emozioni. Durante il falò di confronto infatti i due in lacrime si sono giurati amore e hanno deciso di lasciare il reality show insieme. In questi mesi dunque la coppia si è spesso mostrata sui social complice e innamorata. Tuttavia da qualche settimana a questa parte qualcosa ha fatto preoccupare i fan.

La Pingo e Vitali hanno infatti fatto intendere di essere in crisi e così nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. Nel corso di un’intervista per Lollo Magazine, Siria ha confermato che lei e Matteo si sono lasciati, a distanza di quasi un anno dalla partecipazione a Temptation Island. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi. Lui diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro. Sto davvero male… quasi nove anni insieme non si cancellano facilmente. È come se mi mancasse il terreno sotto ai piedi. Abbiamo due modi diversi di affrontare tutto questo”.

In rete intanto in molti si sono duramente schierati contro Siria, accusandola di aver pianificato la rottura da settimane. A quel punto, a sorpresa, a intervenire è stato proprio Matteo, che sui social ha preso le difese della sua ex fidanzata. In merito l’ex volto di Temptation Island ha affermato: “La situazione sta degenerando contro Siria. Mi vergogno per ciò che leggo sotto i suoi post: insulti di ogni genere, anche nei messaggi privati. La decisione di lasciarci è stata presa insieme, non è stata colpa sua né mia. Stavamo attraversando un momento difficile e ci siamo allontanati di comune accordo. Non accetto che venga giudicata e attaccata in questo modo. Nessuno ha il diritto di insultarla”.