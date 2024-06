Questa sera ha avuto inizio Temptation Island con la sua nuova edizione e il programma si è aperto con la presentazione delle coppie. Tra queste anche Matteo e Siria, la quale ha raccontato di aver perso ben 85 chili nel corso del tempo. Ecco la foto prima e dopo.

Il cambiamento di Siria di Temptation Island

Temptation Island 2024 ha avuto inizio e tutte le coppie sono pronte per cominciare il proprio viaggio nei sentimenti. I primi a presentarsi sono stati Siria e Matteo, i quali hanno rivelato perché hanno contattato la redazione del reality di Canale 5.

LEGGI ANCHE: Lino e Alessia litigano ancora prima di entrare nel villaggio: “Ti do un cazzotto, mi tolgo la scarpa”

La fidanzata, spiegando le sue motivazioni, ha anche affermato di aver perso una grande quantità di peso nel corso degli anni e oggi cerca di capire se il compagno la vuole ancora con sé:

“Adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi”.

Il cambiamento di Siria, concorrente di Temptation Island

Per quanto riguarda Matteo, invece, ha affermato che adesso tanti ragazzi girano intorno a Siria e questo un po’ gli dà fastidio:

“Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island. Sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me”

che cosa accadrà nel corso delle settimane? Lo scopriremo solo prossimamente, non ci resta che continuare a seguire la diretta di volta in volta.