Stasera durante la quinta puntata di Temptation Island abbiamo assistito al falò di confronto tra Sonia B e Simone. Cosa è successo durante il faccia a faccia e qual è stata la loro decisione finale?

Il falò tra Sonia B e Simone a Temptation Island

Sonia B è rimasta sconvolta dopo le immagini del suo fidanzato Simone accanto alla single Rebecca. La complicità tra i due è stata così evidente che lui ha iniziato a dubitare della sua relazione e tra il ragazzo e la tentatrice è scattato un bacio inaspettato.

La troppa vicinanza fisica ha lasciato di stucco Sonia B. Scioccata da quelle immagini, in lacrime, ha pensato bene di chiedere a Filippo Bisciglia il falò di confronto anticipato. Com’è andata?

Il conduttore ha raggiunto e informato Simone della scelta della sua fidanzata. Lui un po’ spiazzato si è confrontato con i suoi compagni. “Non lo voglio neanche guardare in faccia e non voglio che mi guarda. Il viscidume, mi fa schifo”, ha detto Sonia B per poi richiedere subito la visione di tutto il materiale a disposizione.

“Non ti vergogni quando ammetti un tradimento palese? Voglio vedere gli altri video e vediamo se si fa schifo da solo”, ha domandato Sonia. La fidanzata di Temptation Island ha poi chiesto al compagno se è entrato come tentatore o come suo compagno.

“Io non ho detto nulla e ho parlato in modo generico. Ho concretizzato dei pensieri e capito cosa voglio”, ha cercato di giustificarsi Simone.

“Intanto voglio dirti che fai schifo, schifo, schifo. Tu non hai capito come funziona la vita in generale. Quando eri lì con lei pensavi a me? Non mi devi guardare, sei di un viscidume unico e devi farti schifo da solo. Tu non sai un ca**o di cosa significa il rispetto, amare ed essere apprezzati. Non hai capito niente e devi stare zitto. In sei anni ti ho dato tutto, la luce, ora sei piccolo così, non vali niente. Questo è rispetto. Fai il solito porco”, ha aggiunto Sonia come un fiume in piena dopo tutti i filmati visionati durante il falò di Temptation Island.

Simone ha detto di essersi spinto con i suoi limiti per capire cosa volesse davvero. “Mi hai prosciugato l’anima. Devo capire? Davanti a un tradimento? Se mi avessi mai amata non l’avresti fatto. Ma che ca**o dici”, ha continuato lei arrabbiata.

“Tu hai baciato un single per capire se ami Sonia?”, ha voluto sapere Filippo mentre Simone ha ammesso le sue responsabilità. Il fidanzato ha spiegato che nell’ultimo anno ha capito di non avere dato abbastanza amore. I due hanno continuato a battibeccare in maniera animata.

La scelta di Sonia B e Simone

Simone ha proseguito con il dire di avere compreso che è tutta colpa sua e di non volerla perdere. “Vai a ca**re. Ogni volta che mi guarderai ti dirò che mi fai schifo. Hai paura di beccarti il palo dalla single? Non mi toccare, schifoso, vai via”, ha proseguito Sonia. Delusa e arrabbiata lei non si è risparmiata.

Alla fine della fiera cosa hanno deciso di fare Sonia B. e Simone? Sono usciti insieme o separati dal villaggio di Temptation Island? Quando Filippo Bisciglia ha posto la fatidica domanda ai due protagonisti del programma, ecco che abbiamo finalmente ricevuto la risposta.

Sonia B. ha preferito uscire dal villaggio da sola. Simone come avrà pensato di concludere il suo percorso a Temptation Island? Il ragazzo ha detto di avere capito di volere uscire con lei: “Mi prendo le mie conseguenze”. Lei è poi andata via senza salutarlo.

“Non le hai chiesto scusa, non l’hai mai fatto e non ti sei reso conto, Simò”, ha detto in modo diretto Filippo Bisciglia rivolgendosi al ragazzo.

Non sappiamo ora di preciso cosa accadrà e se Sonia B. e Simone avranno deciso di ritrovarsi dopo Temptation Island o se avranno pensato di voltare pagina. Anche se qualche spoiler sui social potrebbe averci già dato la risposta, chissà!