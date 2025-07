Un gesto social spoilera come sarebbe finita tra Sonia e Simone dopo Temptation Island: cosa sarebbe accaduto

Questa sera nel corso della nuova puntata di Temptation Island scopriremo se Simone accetterà il falò di confronto chiesto dalla fidanzata Sonia. Un gesto social nel mentre spoilera come sarebbe finita tra i due.

Lo spoiler su Sonia e Simone dopo Temptation Island

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha lasciato il pubblico senza fiato. Il viaggio nei sentimenti di alcune coppie ha infatti subito un’evoluzione del tutto inaspettata e non sono mancati numerosi colpi di scena. In particolare ad attirare l’attenzione sono stati Sonia e Simone, due dei protagonisti più discussi di questa edizione del reality show.

Una volta nel villaggio infatti il personal trainer ha ammesso di aver tradito la sua compagna, che nel mentre ha deciso di proseguire il suo precorso. Quando però Simone si è avvicinato alla single Rebecca e tra i due è scattato il bacio, Sonia in lacrime ha deciso di chiedere il falò di confronto immediato. Stasera dunque, nel corso del nuovo appuntamento con il programma condotto da Filippo Bisciglia, scopriremo se il giovane uomo accetterà il faccia a faccia con la sua fidanzata.

In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore è arrivato uno spoiler che sembrerebbe aver svelato come è finita tra Sonia e Simona dopo Temptation Island. Stando a una segnalazione riportata da Deianira Marzano, pare che il personal trainer abbia impostato lo stato “single” sul suo profilo Facebook, segno dunque che la relazione sarebbe giunta al termine.

Nonostante il possibile spoiler, vi invitiamo ad attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà. Sonia e Simone avranno deciso davvero di mettere un punto alla loro storia oppure si daranno un’altra chance? Lo scopriremo tra una manciata di ore. Appuntamento con la quinta puntata del reality show su Canale 5, come sempre alle 21:30.