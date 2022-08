1 La coppia di Temptation Isand in dolce attesa?

Era il 2020 quando abbiamo conosciuto la coppia formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. I due hanno fatto parte dell’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, la quale aveva all’interno solo coppie Nip. Il loro viaggio nei sentimenti non era iniziato nel migliore dei modi. Lui, all’epoca, ha voluto prendere parte al programma per il seguente motivo: “Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché dopo 16 anni ancora non riesco ad immaginare un futuro insieme a Speranza. Quindi la domanda che mi faccio è: ‘Speranza è quella giusta?“.

Lei, invece, aveva affermato: “Io non volevo partecipare assolutamente, è stato lui a convincermi perché ho paura di perderlo. Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie. Il sentimento, però, me l’ha sempre fatto giustificare“. Fatto sta che nonostante le mille difficoltà e incomprensioni, anche durante il falò di confronto, la coppia oggi sta insieme. Dopo aver lasciato la trasmissione da single, infatti, proprio la Capasso era tornata sui suoi passi per riappacificarsi con il compagno. Lo scorso febbraio si sono lasciai di nuovo per poi ricongiungersi a giugno.

Deianira Marzano, nel mentre, in queste ore ha lanciato una nuova indiscrezione. Un suo follower, infatti, ha avvistato l’ex coppia di Temptation Island e ha affermato che starebbero aspettando un bambino: “Ciao, ho incontrato Speranza e Alberto. Speranza è incinta“. La foto non è molto chiara, quindi è giusto non dare nulla per scontato e lasciare il dubbio sulla situazione. Aspettiamo che siano i diretti interessati a dare la notizia con la conseguente conferma.

